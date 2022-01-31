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網推4個「減脂好習慣」　幫你突破瘦身撞牆期

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▲▼4個「減脂好習慣」，突破減肥撞牆期 。（圖／Pexels）

▲想要減重成功，謹記「三分練、七分吃」原則。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

每個人都希望擁有緊緻好身材，但減重是條漫漫長路，飲食運動缺一不可，想要突破減重瓶頸，《ET FASHION》盤點一些日常好習慣，能幫你消耗更多熱量、降低體脂，讓你更輕鬆瘦下來。

#細嚼慢嚥，每餐只吃八分飽

吃飯的時候盡量放慢速度，充分的咀嚼有助於食物消化，使大腦及時接受飽足感，就不怕吃太多而把胃撐大。不少韓星為了維持身材也堅持細嚼慢嚥，一口至少咬20下，吃到八分飽就停止的自律好習慣。

▲▼4個「減脂好習慣」，突破減肥撞牆期 。（圖／Pexels）

#早餐要補充優質蛋白質

不少人為了要減重就不吃早餐，專家指出，不吃早餐的人，瘦身速度並不會比吃早餐的人來得快，吃早餐反而能喚醒身體代謝運作，這時挑選的食物特別重要，記得避免高澱粉、脂肪食物，以優質蛋白為主，像是雞蛋、牛奶都是好選擇。

#三餐擇食，以原型食物為主

三餐以原型食物為主，補充少許碳水為輔，像是肉類建議選擇雞胸肉，魚肉等，適量補充高纖維蔬菜，像是花椰菜、芹菜都能增加飽足感，促進腸胃蠕動，料理方式盡量避免油炸、熱炒，火烤或是水煮都不錯。

▲▼4個「減脂好習慣」，突破減肥撞牆期 。（圖／Pexels）

#睡前泡澡/腳 20分鐘

天冷許多人都有手腳冰涼的困擾，使得身體代謝緩慢，連帶影響減重成效，建議睡前可以泡腳或是泡澡，促進身體血液循環，不只能改善手腳冰冷，還能提高睡眠的品質。

►變胖又爛臉！網揭睡眠不足引發的「4大身體危害」，你也中了？

關鍵字：

減重, 瘦身, 好習慣

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