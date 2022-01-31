fb ig video ETtoday search mobile

韓國女生都在瘋「戴髮箍」一秒變可愛！「這3款」網路討論度超高

>

記者王則絲／台北報導

近期在韓國女生們之間，捲起一股「戴髮箍」的風潮，這個帶有點復古韻味的配件，成為了時下女孩們「一秒變可愛」的利器。包括女星Lisa、金裕貞、Jessica等，全都加入「愛上髮箍造型」的行列，成為女孩們爭相仿效的搭配，以下一起來看看，「這3款」網路上討論度最高的髮箍。

▲韓星髮箍 。（圖／翻攝自ＩＧ）

＃CELINE壓克力髮箍

首先，最燒的肯定是Lisa頭上的這款CELINE壓克力髮箍，這款髮箍在女星們之間頻頻出現，包括《魷魚遊戲》女星鄭浩妍、金裕貞⋯⋯都曾戴上，以類似壓克力的硬材質，以及玳瑁色的花紋呈現，加上上頭簡約的CELINE字樣，便是說明了一切時髦的原因。

▲韓星髮箍 。（圖／翻攝自ＩＧ）

＃BLANC & ECLARE珠寶髮箍

由女星Jessica（鄭秀妍）創立的服飾品牌BLANC & ECLARE也推出髮箍，在緞面的髮箍上頭點綴一排復古的珠寶墜飾，有種古典的優雅感，不只是Jessica自己親身示範，妹妹Krystal（鄭秀晶）也力挺姊姊品牌，馬上戴上自拍，不論是搭配正裝、休閒服都很適合。

▲韓星髮箍 。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲韓星髮箍 。（圖／翻攝自ＩＧ）

＃EMIS運動風髮箍

近幾年在韓國被明星們捧紅的新銳品牌EMIS，也少不了少女心的可愛配件，其中這款印有EMIS Logo的髮箍便受到大大歡迎，簡約的設計比起前兩款更休閒、更能隨心自由搭配，美式風格的英文字母Logo，也流露一股運動風的氣息，特別適合青春活力的少女們配戴，且在售價上相對親民許多。

▲韓星髮箍 。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲韓星髮箍 。（圖／翻攝自ＩＧ）

關鍵字：

髮箍, 穿搭, 配件, 韓國女生, 韓妞, Lisa

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

春節紅包禁忌、行情價一次看！「大小鈔都要有」包錯恐漏財

春節紅包禁忌、行情價一次看！「大小鈔都要有」包錯恐漏財

2022虎年「桃花最旺」生肖Top 4　遇到好緣分招貴人又帶財

2022虎年「桃花最旺」生肖Top 4　遇到好緣分招貴人又帶財

別當行走的熊！快學「羽絨衣穿搭秘訣」　IU拉出大長腿、秀英法式風

別當行走的熊！快學「羽絨衣穿搭秘訣」　IU拉出大長腿、秀英法式風

MIU MIU聯名誕生「最美NB鞋」！　最新發售消息曝光 擺脫戀愛不順！爆紅「排隊心理測驗」，秒測你的「理想型」 「158cm」日本女生教2招變九頭身　不用好身材也能穿得超好看 桃園美食排行榜TOP10！豪華海鮮丼、焦糖布丁太吸睛 【整理包】2022春節全台百貨特別營業時間　這篇必收，先看再出門 盤點虎年特色紅包＆春聯！加碼拜年吉祥話大全一次網羅 曖昧對象出現「這3點」要小心　享受朋友關係等於不想負責

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面