韓國女生都在瘋「戴髮箍」一秒變可愛！「這3款」網路討論度超高

記者王則絲／台北報導

近期在韓國女生們之間，捲起一股「戴髮箍」的風潮，這個帶有點復古韻味的配件，成為了時下女孩們「一秒變可愛」的利器。包括女星Lisa、金裕貞、Jessica等，全都加入「愛上髮箍造型」的行列，成為女孩們爭相仿效的搭配，以下一起來看看，「這3款」網路上討論度最高的髮箍。

＃CELINE壓克力髮箍

首先，最燒的肯定是Lisa頭上的這款CELINE壓克力髮箍，這款髮箍在女星們之間頻頻出現，包括《魷魚遊戲》女星鄭浩妍、金裕貞⋯⋯都曾戴上，以類似壓克力的硬材質，以及玳瑁色的花紋呈現，加上上頭簡約的CELINE字樣，便是說明了一切時髦的原因。

＃BLANC & ECLARE珠寶髮箍

由女星Jessica（鄭秀妍）創立的服飾品牌BLANC & ECLARE也推出髮箍，在緞面的髮箍上頭點綴一排復古的珠寶墜飾，有種古典的優雅感，不只是Jessica自己親身示範，妹妹Krystal（鄭秀晶）也力挺姊姊品牌，馬上戴上自拍，不論是搭配正裝、休閒服都很適合。

＃EMIS運動風髮箍

近幾年在韓國被明星們捧紅的新銳品牌EMIS，也少不了少女心的可愛配件，其中這款印有EMIS Logo的髮箍便受到大大歡迎，簡約的設計比起前兩款更休閒、更能隨心自由搭配，美式風格的英文字母Logo，也流露一股運動風的氣息，特別適合青春活力的少女們配戴，且在售價上相對親民許多。