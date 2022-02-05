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超多人都做錯！5個「化妝水錯誤用法」　小心爛臉找上門

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▲▼5個「常見化妝水錯誤」，小心爛臉找上門 。（圖／翻攝自IG）

▲挑選錯的化妝水濕敷，小心保濕不成反敏感。（圖／翻攝自IG/laneige_kr，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

台灣人愛敷臉，不只是喜歡敷面膜，更有不少人喜歡濕敷化妝水當成肌膚開機儀式，但化妝水若是用錯方式，可能傷害膚質也不自知，下列5種化妝水常見錯誤，請務必小心，以免爛臉找上門。

#臉上拍打化妝水

你都怎麼塗抹化妝水呢？不少人都以為用「拍打」才能讓養分吃進肌膚，甚至能加速臉部循環，其實過重的力道對肌膚來說是傷害，拍打會使臉部越來越下垂，皺紋也跟著跑出來。

▲▼5個「常見化妝水錯誤」，小心爛臉找上門 。（圖／翻攝自IG）

#每天都濕敷

越來越多人喜歡用化妝水代替濕敷，但化妝水成分複雜，若沒搞清楚內含成分，可能肌膚越敷越乾，甚至敏感找上門。化妝水建議挑選溫和保濕型，含酸類、酒精、香料成分盡量避免，以免引起肌膚不適。

#化妝水放冰箱

不少人誤以為冰鎮化妝水，能幫助收斂毛孔，研究指出，化妝水放進冰箱除了增進冰涼感外，並無其他功能。反倒是化妝水進出冰箱，溫度忽冷忽熱，容易使成分變質。

▲▼5個「常見化妝水錯誤」，小心爛臉找上門 。（圖／翻攝自IG）

#倒在化妝棉擦拭

許多人習慣將用化妝棉沾取化妝水在臉上擦拭，這樣的方法會增加肌膚摩擦力，容易使臉部分泌多餘油脂，建議用雙手替代化妝棉，利用輕輕按壓再搭配手心溫度幫助吸收。

#化妝水後沒有鎖水

濕敷能使肌膚角質水分快速增加，當充滿盈潤水分，肌膚自然會提亮，但若是濕敷之後沒有擦乳液或是乳霜幫助鎖水，化妝水容易在空氣中蒸發，保濕效果會減半。

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關鍵字：

化妝水, 保養, 錯誤, 濕敷

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