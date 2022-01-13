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羽絨外套下殺499元超划算　修身剪裁保暖又顯瘦

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文／C編

最近氣溫低，一件好的外套搭配洋蔥式穿搭，才可以做好保暖、避免身體不適，「Her森森」推出多款禦寒保暖外套，有羽絨外套、加厚保暖棉衣羽絨外套、羽絨棉輕薄背心等等，每一件都有超優惠價格，等你來挖寶！

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▲羽絨衣。（圖／Her）

▲A3時尚保暖羽絨外套，售價999元、特價499元，點我購買

A3 時尚保暖羽絨外套，售價999元、特價499元

先進的內裡設計，排除了滑動造成的空氣流動所引發的熱能損失，因此更輕便保暖，修身的剪裁舒適又保暖，可以穿出好身材，絕對是冬季必備。

A3 時髦棉衣加厚保暖棉衣羽絨外套，售價1280元、特價599元

寬鬆又時髦的寬版設計，不管是大尺碼還是嬌小女孩都可以輕鬆駕馭，重點是保暖又舒適，一件就可以抵多件外套，裡面簡單穿就可以，蓬蓬的輪廓很有療癒感，一穿就愛上。

A3 新款羽絨棉輕薄背心，售價999元、特價499元

輕薄背心以羽絨為材質，一件就很保暖，較暖的冬季、不怕冷的人都適合，碰上低溫的日子，將背心穿在內搭與外套中間，保暖效果立刻增加，實用性夠高。

韓版時尚簡約個性造型保暖外套，售價1280元、特價512元

毛茸茸的羔羊毛的外套是今年必備，寬鬆的設計，不管是大尺碼女孩還是嬌小女孩都適合，裡面洋蔥式穿搭剛剛好，同時還有口袋設計，裡面可以放進手機、錢包等東西，相當方便。

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▲羽絨衣。（圖／Her）

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K.W.韓國夢幻飄逸全台首發獨賣羽絨外套，售價1980元、特價785元

韓國最流行的長版羽絨外套，羽絨材質，輕薄卻穿起來完全不會冷，長版的設計保暖又能修飾身型，帽子緄上毛圈更是可愛又俏麗 。

關鍵字：

羽絨外套, 外套, 穿搭, 背心, Her森森

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