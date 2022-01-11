范冰冰粉色羽毛裙洩夢幻氣場　美照卻挨轟：拍照姿勢也太土！

▲范冰冰日前現身出席公開活動。（圖／翻攝自微博）



記者王則絲／台北報導

大陸女星范冰冰日前現身成都參加品牌活動，穿著一身粉紫色的羽毛長裙亮相，整身造型相當夢幻，佈滿全身的份量感羽毛更帶出女星氣場，讓粉絲都讚賞：「美，氣場回來了」、「美貌爆擊」，不過由工作室釋出的大片，卻被網友們狠心嫌棄，挨轟：「拍照姿勢也太土了！」

▲范冰冰粉色羽毛裙造型大片。（圖／翻攝自微博）



范冰冰於9日晚間現身出席位於成都的品牌活動，當天她選穿Badgley Mischka 2021春夏的粉紫色鴕鳥毛裙裝登場，這件裙子十分耗工費時，是由24000多根鴕鳥毛手工製作，花300多小時完成的，整身的羽毛走路時飄逸的模樣華麗且貴氣，粉嫩的顏色卻讓整體不過於厚重，反而襯得范冰冰膚色更白皙、顯氣色，收腰的設計亦解決了羽毛裝常有的臃腫問題，造型一出粉絲們超捧場：「美，氣場回來了」、「美得不費吹灰之力」、「美出靈魂」、「我直呼她老婆！」

▲范冰冰工作室釋出的造型大片，被網友嫌棄拍照姿勢很土。（圖／翻攝自微博）



不過由於這次范冰冰工作室釋出的造型大片，多以遠景呈現，拍了超多張美照，范冰冰似乎已POSE疲乏，有幾張照片可看出動作有些不自然，尤其是其中一張側躺在階梯上的照片，只見范冰冰一手撐著半身，另一手手心向上的伸向另一邊，奇怪的姿勢被網友們嫌棄：「拍照姿勢略土」、「有幾張實在擺不出姿勢可以不要拍」、「讓冰姐多學點拍照姿勢。」

▲范冰冰工作室釋出的造型大片，被網友嫌棄拍照姿勢很土。（圖／翻攝自微博）



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