fb ig video ETtoday search mobile

范冰冰粉色羽毛裙洩夢幻氣場　美照卻挨轟：拍照姿勢也太土！

>

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰日前現身出席公開活動。（圖／翻攝自微博）

記者王則絲／台北報導

大陸女星范冰冰日前現身成都參加品牌活動，穿著一身粉紫色的羽毛長裙亮相，整身造型相當夢幻，佈滿全身的份量感羽毛更帶出女星氣場，讓粉絲都讚賞：「美，氣場回來了」、「美貌爆擊」，不過由工作室釋出的大片，卻被網友們狠心嫌棄，挨轟：「拍照姿勢也太土了！」

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰粉色羽毛裙造型大片。（圖／翻攝自微博）

范冰冰於9日晚間現身出席位於成都的品牌活動，當天她選穿Badgley Mischka 2021春夏的粉紫色鴕鳥毛裙裝登場，這件裙子十分耗工費時，是由24000多根鴕鳥毛手工製作，花300多小時完成的，整身的羽毛走路時飄逸的模樣華麗且貴氣，粉嫩的顏色卻讓整體不過於厚重，反而襯得范冰冰膚色更白皙、顯氣色，收腰的設計亦解決了羽毛裝常有的臃腫問題，造型一出粉絲們超捧場：「美，氣場回來了」、「美得不費吹灰之力」、「美出靈魂」、「我直呼她老婆！」

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰工作室釋出的造型大片，被網友嫌棄拍照姿勢很土。（圖／翻攝自微博）

不過由於這次范冰冰工作室釋出的造型大片，多以遠景呈現，拍了超多張美照，范冰冰似乎已POSE疲乏，有幾張照片可看出動作有些不自然，尤其是其中一張側躺在階梯上的照片，只見范冰冰一手撐著半身，另一手手心向上的伸向另一邊，奇怪的姿勢被網友們嫌棄：「拍照姿勢略土」、「有幾張實在擺不出姿勢可以不要拍」、「讓冰姐多學點拍照姿勢。」

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰工作室釋出的造型大片，被網友嫌棄拍照姿勢很土。（圖／翻攝自微博）

►《單身即地獄》李多熙深V禮服過辣！宋智雅「巧穿同牌」對尬比美

►41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐　靠關鍵「一點」略勝一籌！

關鍵字：

范冰冰,

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

Jennie疊戴5個香奈兒手環好時髦　流露富家千金氣息

Jennie疊戴5個香奈兒手環好時髦　流露富家千金氣息

「鐵肺歌后」甩45公斤自信爆棚　紅禮服配卡地亞珠寶秀天后氣勢

「鐵肺歌后」甩45公斤自信爆棚　紅禮服配卡地亞珠寶秀天后氣勢

《閃電霹靂車》30周年紀念錶掀起童年回憶　4款動畫聯名款都超夯 遇到減肥停滯期「4種NG行為」快改掉　節食過度、水喝太少都上榜 歐陽娜娜撞衫「新疆女神」翻車！　網嘆顏值太強：買家秀賣家秀 北臉XX KAWS聯名開賣首日排爆！民瘋搶單品曝光、帥炸T恤將補貨 2022年絕對旺到爆！用精油招財運、除穢氣 《單身即地獄》李多熙深V禮服過辣！宋智雅「巧穿同牌」對尬比美 「高領毛衣」穿了有長輩感？4個搭配提案變得帥氣俐落

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面