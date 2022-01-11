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「神力女超人」低胸背心好火辣　與安雅撞同款Tiffany項鍊沒輸

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▲▼ Tiffany,Chaumet 。（圖／公關照）

▲安雅泰勒喬伊是Tiffany Knot形象廣告主角。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.從創始地紐約常見的鍊結設計獲得靈感，推出繩結造型的Tiffany Knot系列珠寶，從手環、戒指、項鍊、頸鍊到耳環都具有圓滑的繩結輪廓，但搭配鋒銳的端部，形成強烈的對比，亦柔亦剛的風格反映在兩位好萊塢女星的穿搭上，此系列廣告主角安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）各以禮服與休閒白背心搭配同款頸鍊，完美合拍。

▲▼ Tiffany,Chaumet 。（圖／公關照）

▲蓋兒加朵穿白背心搭配Tiffany Knot 18K金鑲鑽頸鍊，1,055,000元。（圖／翻攝gal_gadot IG）

▲▼ Tiffany,Chaumet 。（圖／公關照）

▲Tiffany Knot系列18K金手環（由上至下）251,000元，18K金鑲鑽手環725,000元，18K玫瑰金手環251,000元。

安雅泰勒喬伊穿著黑色心形禮服搭配百萬元的Tiffany Knot頸鍊，鑲鑽上環與K金環交錯處以繩結造型裝飾，恰好與蓋兒加朵撞了同款，她以低胸白背心搭配Tiffany新項鍊，火辣模樣完全不輸小她11歲的安雅。每一件雙重纏繞效果的Tiffany Knot珠寶均由手工打造，各有18K金、18K玫瑰金與舖鑲鑽石款式，最入門為63,000元的窄版戒指。

▲▼ Tiffany,Chaumet 。（圖／公關照）

▲Tiffany Knot系列（左）18K金短版鑲鑽耳環99,000元，18K玫瑰金長版鑲鑽耳環185,000元。

▲▼ Tiffany,Chaumet 。（圖／公關照）
▲Tiffany Knot系列18K金寬版戒指（由上至下）69,000元，18K玫瑰金寬版鑲鑽戒指191,000元，18K玫瑰與18K金窄版鑲鑽戒指各63,000元。

▲▼ Tiffany,Chaumet 。（圖／公關照）

▲Tiffany Knot 18K金項鍊，66,000元。

法國珠寶品牌Chaumet經典的Liens系列，以連接兩端象徵聯繫情感的X形的設計著稱，旗下Liens Séduction手環、鑽戒，則演繹柔軟緞帶一般交纏出蝴蝶結造型，流露優雅風格。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）
▲蝴蝶結造型的Chaumet Liens Séduction手環（左）407,000元，18K白金鑽戒106,000元。

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關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, Chaumet, 神力女超人, 蓋兒加朵, 安雅泰勒喬伊

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