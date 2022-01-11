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房間亂得像被炸過怎麼辦？收納5技巧還你乾淨、舒適的房間

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記者李薇／綜合報導

過年即將到來，很多人都要居家大掃除，但面對整個亂糟糟的房間，到底要怎麼開始跟收納，才能做到系統化的整理，茉蕾整理收納工作室負責人李書旖就提出5個Tips，只要跟著照做，就可以輕鬆打造出乾淨整齊的居家空間。

▲居家。（圖／品牌提供、pexels）

Tip 1 直立式收納：物品（例如衣服）以「直立」方式收納，取代「堆疊」。不僅能更加容易取用，也使物品一目了然、不容易復亂。

Tip 2 依種類分類：依照物品的功能和用途分類，將家裡的每一個櫃子當成大賣場的每一個走道，以文具為例，寫的、黏貼的、剪的，依序放在抽屜中不同的小格子裡。

▲居家。（圖／品牌提供、pexels）

Tip 3 外盒貼標籤：每個物品有自己的家，標籤就像門牌。分類收納不容易復亂，也避免有位置就先暫放一下的念頭，這個通常是讓家裡變亂的元兇。

Tip 4 收納盒一致：建議選用外型一致的收納盒，避免視覺噪音。抽屜形式尤佳，放置深處的物品也能夠輕易拿取。

Tip 5 同外型集中：整理冰箱或抽屜的時候，將相似外型的物品（例如寶特瓶、玻璃瓶）放在一起，或是裝在同樣的補充瓶裡，也是避免視覺噪音的方法。

▲居家。（圖／品牌提供、pexels）

【推薦居家清潔單品】

Bondi Wash 地板清潔液，500ml，450元

▲居家。（圖／品牌提供、pexels）

香氣清爽，溫和並且強效的地板清潔液。高濃度配方，少量即可有效清潔環境，使用一瓶蓋加入一桶水調和，即可有效清潔地板。不添加具有安全疑慮的化學物質，家中有孕婦、小朋友、寵物的空間，都可以安心使用。

Pimpant 檸檬馬鞭草多用途清潔噴霧，售價490元

▲居家。（圖／品牌提供、pexels）

由蓖麻、向日葵、甜菜中萃取而成，令人在意的廚房黏膩油漬，例如：爐火檯面、抽油煙機、流理檯面，皆可使用檸檬馬鞭草多用途噴霧進行清潔。飯後隨手噴灑需清潔表面，將清潔劑靜置30秒，油膩瞬間擦拭乾淨，清爽的檸檬馬鞭草香氣，更可中和廚房油膩空間氣味，噴霧瓶的噴口分布廣且細緻，用量非常節省。

法拉夏 黑皂液，500ml、售價1470元

▲居家。（圖／品牌提供、pexels）

不含防腐劑、染料或添加劑，只要一點點的用量，就可以超強去污，高效除霉，多用途清潔，不管是用在地板上或是鍋具、廚具，都可以輕鬆的清理乾淨，而且天然成分不用擔心殘留。

關鍵字：

Bondi Wash, Pimpant, 法拉夏, 居家, 清潔, 乾淨, 打掃, 過年

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