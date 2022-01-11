房間亂得像被炸過怎麼辦？收納5技巧還你乾淨、舒適的房間

記者李薇／綜合報導

過年即將到來，很多人都要居家大掃除，但面對整個亂糟糟的房間，到底要怎麼開始跟收納，才能做到系統化的整理，茉蕾整理收納工作室負責人李書旖就提出5個Tips，只要跟著照做，就可以輕鬆打造出乾淨整齊的居家空間。

Tip 1 直立式收納：物品（例如衣服）以「直立」方式收納，取代「堆疊」。不僅能更加容易取用，也使物品一目了然、不容易復亂。

Tip 2 依種類分類：依照物品的功能和用途分類，將家裡的每一個櫃子當成大賣場的每一個走道，以文具為例，寫的、黏貼的、剪的，依序放在抽屜中不同的小格子裡。

Tip 3 外盒貼標籤：每個物品有自己的家，標籤就像門牌。分類收納不容易復亂，也避免有位置就先暫放一下的念頭，這個通常是讓家裡變亂的元兇。

Tip 4 收納盒一致：建議選用外型一致的收納盒，避免視覺噪音。抽屜形式尤佳，放置深處的物品也能夠輕易拿取。

Tip 5 同外型集中：整理冰箱或抽屜的時候，將相似外型的物品（例如寶特瓶、玻璃瓶）放在一起，或是裝在同樣的補充瓶裡，也是避免視覺噪音的方法。

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