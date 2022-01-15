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30秒測驗「圖中女生對你說了什麼」 　看出今年職場上須注意的事項

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文／職場人

新的一年，除了第一波水逆（1/14至2/4）到來，職場上還有什麼需要注意的點呢？透過下方30秒看圖測驗，測出「2022年職場上須注意的事項」吧！

測驗題目：你正在醫院中，如圖所示，有一位女生向你走來並做了一個動作，你覺得她正在對你說下列哪句話呢？

▲30秒看圖測驗，測出2022年職場上須注意的事項。（圖／shinri

A.護士正在找你哦！

B.你知道附近發生什麼事故了嗎？

C.X光室是在這一樓嗎？

D.這家醫生有上過新聞哦！

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選好了嗎？往下看解答吧！

▲新年職場上需注意的事。（圖／pixabay，下同）

選A的人

選A「護士正在找你哦！」的人，新的一年你應該要注意的是「避免太在意別人的意見」。如果是老闆或主管的命令，你當然得遵守，但如果是在社交場合上，比如餐敘、酒會等，遇到一位不太熟的前輩給你「建議」，你大可不必吞下這些話。

選B的人

選B「你知道附近發生什麼事故了嗎？」的人，新的一年你應該要注意的是「過度負面的想法」。職場人應該都聽過吸引力法則，生活周遭有很多已發生的事件都是源自於自己的正負面想法，保持樂觀的心態對你的工作會有極佳的幫助。

選C的人

選C「X光室是在這一樓嗎？」的人，新的一年你應該要注意的是「衝動行事」，比如尚未搞清楚前因後果就下決定，又或者還沒確認老闆的需求是什麼就急著去執行，即使細節的確認很繁瑣，還是要保持耐心去做以免後續的麻煩哦！

選D的人

選D「這家醫生有上過新聞哦！」的人，新的一年你應該要注意的是「避免公私不分」，尤其是在職場上，你不應該私下和有商業（利益）往來的同事夥伴或客戶走得太近，當公私混合就容易讓時間和金錢變得鬆散。

【延伸閱讀】

職場人際卡關？心理測驗「你的人緣屬性有幾分？」

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 心測, 工作, 職場, 運勢

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