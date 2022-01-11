年假掌握「4大養髮秘訣」，才不怕頭皮出油拉警報

▲春節別忘了正確清潔髮肌，才不怕年後頭皮拉警報。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

農曆9天年假即將到來，想維持神清氣爽，頭皮保養可別跟著偷懶打烊，頭皮專家艾瑪絲提出，想在過年維持輕盈髮肌，需要掌握4大養髮要訣，即便放大假，也不怕過年頭皮健康走樣。

#減少造型品的使用

過年免不了出遊及進行頭髮造型，需避免造型品接觸頭皮，當髮蠟、定型液等頭髮造型品附著在髮絲上，為了去除髮絲黏膩殘膠，清潔變得更加仔細也相對花費更多時間洗髮，若不慎使用清潔力較強的洗髮精，當髮肌面臨過度清潔的情況，容易造成頭皮緊繃及髮絲乾澀，間接影響髮肌健康。

#頭皮大掃除不等於過度清潔

過年大掃除，頭皮別忘了跟著除舊佈新，溫和潔淨洗髮是頭皮養護的重要關鍵，在洗髮精的挑選，建議使用較為溫和的胺基酸界面活性劑洗髮精，別為了深層清潔頭皮，使用清潔力過強的洗髮精或用力摳抓頭皮，反而破壞肌膚屏障。

#All in one正夯！一瓶搞定髮膚

過年保養訴求簡單便利，省時的頭皮保養，可選擇成份溫和且方便使用的洗沐養護品，從這瓶開始洗淨全身髮膚。像是艾瑪絲的5α捷利爾洗髮沐浴露 3 in 1，一瓶即能輕鬆洗淨全身，縮時潔淨保養不費力，相當適合過年及旅行使用。

#吃對飲食也很重要

頭皮出油、悶癢、膚況不穩定，與飲食的攝取有關，體內飲食保養同步兼顧，才能內外達到頭皮健康。過年應避免暴飲暴食，並減少過度攝取辛辣、油膩、過鹹的精緻食物，建議適量補充健康且富含蛋白質、維他命B、維他命E的食材，像是雞蛋、堅果、深綠色蔬菜…等，幫助強健髮根、抗氧化，藉由各項飲食均衡攝取，才能維持頭皮的健康狀態。