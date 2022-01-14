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紅豆食府大禮盒下殺399元　酥心糖＋牛軋糖過年必吃

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文／C編

呈現道地上海佳餚「紅豆食府」深受很多老饕喜愛，每一道菜都精心烹調，難怪讓很多人一吃就愛上，除了菜餚，紅豆食府也推出許多小點，過年應景的糖果更是沒少，「Her森森」推出紅豆食府團圓伴手禮盒，內含娃娃酥心糖及花生牛軋糖，讓人嘴吃甜甜過好年。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲紅豆食府,大嬸婆,年菜,過年,Her森森。（圖／Her）

▲紅豆食府 團圓伴手禮盒（娃娃酥心糖x1＋花生牛軋糖x2）大禮盒，原價499元、特價399元，點我購買

這次推出的紅豆食府團圓伴手禮盒，裡面有一盒娃娃酥心糖及兩盒花生牛軋糖，俗話說得好「吃甜甜，過好年」，過年一定要挑幾樣甜食放在家裡，自己吃、客人吃，配杯茶、聊聊天，討個好彩頭，象徵新的一年團圓富貴。

娃娃酥心糖充滿古早味，花生的味道濃郁香甜，採用北港花生，一口咬下酥脆爽口，香在嘴中融化，讓人甜在嘴裡、暖在心裡；花生牛軋糖擁有濃濃的牛奶香味，Q勁的口感讓人吃了還想再吃，一點都不黏牙。

不管是哪一種甜品，都很適合送禮或是自己在家享用，不僅名店送禮有面子，大盒裝的禮盒光是看外型就很喜氣又澎湃，大紅色的設計更符合年節的氣氛，用超值的價格買來送人，絕對是好選擇。

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▲紅豆食府,大嬸婆,年菜,過年,Her森森。（圖／Her）

▲紅豆食府 團圓伴手禮盒（娃娃酥心糖x1＋花生牛軋糖x2）大禮盒，原價499元、特價399元，點我購買

「Her森森」推出「紅豆食府 團圓伴手禮盒（娃娃酥心糖x1＋花生牛軋糖x2）大禮盒」，原價499元、特價399元，連續特價3天，想要趁著過年表心意送給親朋好友，或是準備家中年貨，一定要趁著優會價格入手，才是精打細算的達人。

關鍵字：

紅豆食府, 花生糖, 過年, Her森森

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