占卜網公開「2022強運排行榜」　星座X生肖X血型輸入就知第幾名

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2022年正式開始沒多久，近期受歡迎的話題不外乎就是未來這一年的運勢，像是星座，正是最普遍的參考因素之一。最近就有一個日本占卜網站「占いTV」，公佈了2022年強運排行榜，它總共依據12星座、12生肖和4血型的組合，列出共576位名次，一起來看看今年你的運勢是不是能擠進前段班呢？

綜合了星座、生肖和血型三種因素，得出的結果將會有576種，不過多達576名的榜單，總不能讓人一一尋找自己的位置吧？占卜網站便相當貼心的製作了「2022強運排行榜產生器」，只需要輸入出生年、月、日以及血型，就能自動得出排名結果，並能得到戀愛運、金錢運、事業運的個別分數，和幸運人的歲數，給大家參考。

► ► ►2022強運排行榜產生器https://media.agaru.tv/choun/2022/result► ► ►



同時「占いTV」網站上也公佈了「星座X血型」的48名排行榜，其中雙魚座可說是獨佔鰲頭，自己就包辦了前五名，而後段班則是能看見各種血型的金牛座。不管排行榜結果如何，大家都不要太走心，即便是第一名的強運者，也要認真過生活；最後一名也不用氣餒，表示這一年你將過得更踏實，豈不是另類的幸運嗎？

「星座X血型」2022運勢排行榜



1.雙魚座A型

2.雙魚座 AB 型

3.雙魚座O型

4.牡羊座 AB 型

5.雙魚座B型

6.巨蟹座 AB 型

7.牡羊座O型

8.牡羊座A型

9.巨蟹座O型

10.巨蟹座A型

11.天蠍座 AB 型

12.天秤座 AB 型

13.牡羊座B型

14.射手座 AB 型

15.巨蟹座B型

16.天蠍座Ｏ型

17.天蠍座A型

18.天秤座Ｏ型

19.天秤座A型

20.獅子座 AB 型

21.射手座O型

22.射手座A型

23.處女座 AB 型

24.水瓶座 AB 型

25.天蠍座B型

26.雙子座 AB 型

27.天秤座 B型

28.獅子座O型

29.獅子座A型

30.摩羯座 AB 型

31.射手座B型

32.處女座O型

33.處女座A型

34.水瓶座O型

35.水瓶座A型

36.雙子座O型

37.雙子座A型

38.獅子座B型

39.摩羯座O型

40.摩羯座A型

41.處女座B型

42.金牛座 AB 型

43.水瓶座B型

44.雙子座B型

45.摩羯座B型

46.金牛座O型

47.金牛座A型

48.金牛座B型