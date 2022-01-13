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占卜網公開「2022強運排行榜」　星座X生肖X血型輸入就知第幾名

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編輯／JJ

2022年正式開始沒多久，近期受歡迎的話題不外乎就是未來這一年的運勢，像是星座，正是最普遍的參考因素之一。最近就有一個日本占卜網站「占いTV」，公佈了2022年強運排行榜，它總共依據12星座、12生肖和4血型的組合，列出共576位名次，一起來看看今年你的運勢是不是能擠進前段班呢？

▲2022強運排行榜。（圖／截圖）

綜合了星座、生肖和血型三種因素，得出的結果將會有576種，不過多達576名的榜單，總不能讓人一一尋找自己的位置吧？占卜網站便相當貼心的製作了「2022強運排行榜產生器」，只需要輸入出生年、月、日以及血型，就能自動得出排名結果，並能得到戀愛運、金錢運、事業運的個別分數，和幸運人的歲數，給大家參考。

► ► ►2022強運排行榜產生器https://media.agaru.tv/choun/2022/result► ► ►

▲2022強運排行榜。（圖／截圖）

▲2022強運排行榜。（圖／截圖）

同時「占いTV」網站上也公佈了「星座X血型」的48名排行榜，其中雙魚座可說是獨佔鰲頭，自己就包辦了前五名，而後段班則是能看見各種血型的金牛座。不管排行榜結果如何，大家都不要太走心，即便是第一名的強運者，也要認真過生活；最後一名也不用氣餒，表示這一年你將過得更踏實，豈不是另類的幸運嗎？

「星座X血型」2022運勢排行榜

1.雙魚座A型
2.雙魚座 AB 型
3.雙魚座O型
4.牡羊座 AB 型
5.雙魚座B型
6.巨蟹座 AB 型
7.牡羊座O型
8.牡羊座A型
9.巨蟹座O型
10.巨蟹座A型
11.天蠍座 AB 型
12.天秤座 AB 型
13.牡羊座B型
14.射手座 AB 型
15.巨蟹座B型
16.天蠍座Ｏ型
17.天蠍座A型
18.天秤座Ｏ型
19.天秤座A型
20.獅子座 AB 型
21.射手座O型
22.射手座A型
23.處女座 AB 型
24.水瓶座 AB 型
25.天蠍座B型
26.雙子座 AB 型
27.天秤座 B型
28.獅子座O型
29.獅子座A型
30.摩羯座 AB 型
31.射手座B型
32.處女座O型
33.處女座A型
34.水瓶座O型
35.水瓶座A型
36.雙子座O型
37.雙子座A型
38.獅子座B型
39.摩羯座O型
40.摩羯座A型
41.處女座B型
42.金牛座 AB 型
43.水瓶座B型
44.雙子座B型
45.摩羯座B型
46.金牛座O型
47.金牛座A型
48.金牛座B型

關鍵字：

星座, 生肖, 血型, 2022強運排行榜, 運勢, 排行榜, 占卜

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