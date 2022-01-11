告五人唱紅《華燈》「猜兇手是她」　自封UNIQLO大戶一次買30件

▲告五人受邀為UNIQLO演繹「新厚T」單品分享穿搭經 。（影／記者鮑璿安）

記者鮑璿安／台北報導

人氣樂團「告五人」為《華燈初上》演唱片尾曲成為話題，今（11日）受邀為UNIQLO演繹「新厚T」單品，三人除了現場分享穿搭經，被問到是否知道《華燈》兇手？三人喊冤表示只有看過第一季劇本，但不約而同都猜測最後兇手是「Hana花子」。

▲告五人樂團， （左起）雲安、犬青、哲謙。（圖／品牌提供）

「告五人」被封為最會穿樂團，今以多種配色的新厚T示範正裝、同色以及寬鬆穿法，犬青表示自己私下就會這樣穿，雲安則很愛將襯衫放在領口內做出疊搭效果，搞笑形容這搭配是「束縛內心的不正經」。而三人都自封為「UNIQLO大戶」，談及私下最愛買的品項很有心得，雲安自曝曾經一口氣買過30雙襪子，根本沒有顏色選擇障礙，犬青也在旁頻頻點頭，「全部顏色一字排開很療癒」。

▲告五人一致猜測華燈兇手是「Hana花子」。（圖／品牌提供）



告五人為《華燈初上》演唱片尾曲〈好不容易〉，不免俗被問到兇手問題，三人表示僅看過第一季劇本，「最近很多人問我們（兇手），其實我們也在演自己的角色，就是真的不知道，誰知道的話快來告訴我們！」不過對於兇手猜測，三人也有志一同認為是「Hana花子」，「但是應該會來個超展開的結果，結果最後是彪哥。」

告五人所演繹的經典厚T再度進化，品牌一次帶來多種春夏配色，羅勒綠、黃水仙、冰川湖等，並搭上雙螺旋織法材質，更加硬挺抗皺，適合運動休閒穿著，同時提供從XS到4XL多元尺寸都能輕鬆搭配。

▲UNIQLO將經典厚T再度進化 。（圖／品牌提供）

