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PRADA X adidas最新聯名鞋搶先開箱！鞋上小包巨可愛、高低筒都帥炸

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記者王則絲／台北報導

PRADA與運動品牌adidas雙方的第三波聯名系列「adidas for PRADA Re-Nylon」，即將於1月13日上架，本次系列不只帶來鞋款，還有推出服飾、配件、包款等單品。在正式開賣前，就來讓《ET FASHION》搶先帶大家一睹全新的「adidas for PRADA Forum」鞋款，近看欣賞滿滿細節，只能說鞋款上的裝飾小包簡直太可愛了！

▲adidas for PRADA Forum開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲「adidas for PRADA Re-Nylon」Forum聯名鞋款，將於1月13日正式發售。（圖／記者王則絲攝）

本次聯名系列，採用PRADA標誌性環保面料Re-Nylon面料貫穿而成，因此命名為「adidas for PRADA Re-Nylon」系列，其中最大焦點「adidas for PRADA Forum」聯名款球鞋，運用adidas Orginals最經典的鞋型之一「Forum」為靈感作延伸，結合PRADA Re-Nylon材質製作而成，共推出高、低筒兩款，分別有黑、白顏色選擇。

▲adidas for PRADA Forum開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲《ET FASHION》先來帶大家搶先近看細節。（圖／記者王則絲攝）

今日開箱以白色高筒Forum鞋款作為示範，本次包裝以純白鞋盒呈現，上頭有著adidas Orginals的三葉草標誌以及PRADA Re-Nylon的三角箭頭標誌，雙方品牌聯名巧思體現在鞋舌上的立體LOGO、鞋底側邊的字樣以及鞋內的鞋墊上，掛於鞋子上的PRADA多功能小包則是最大亮點，它是以扣子的方式拆裝，可自由裝在鞋側的扣環上，或者是穿過鞋帶固定，平時這個多功能小包單賣就要一萬多元，作為鞋款配件可說是超划算！

▲adidas for PRADA Forum開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲adidas for PRADA Forum開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲adidas for PRADA Forum開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲白色高筒Forum細節。（圖／記者王則絲攝）

此外，今天也開箱另一款黑色的低筒Forum鞋款，黑色款與白色款相同，整雙鞋都以純色系貫穿，不過由於環保尼龍材質的特性關係，黑色款式看起來比白色更有光澤感，低筒款式少了包覆腳踝的部分，所以小包是掛在鞋帶上頭，如果要拆下來使用在其他手袋的裝飾上也是可行的，不論是高、低筒都帥炸 。該系列低筒款式為30,000元、高筒款式為39,000元。

▲adidas for PRADA Forum開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲adidas for PRADA Forum開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲adidas for PRADA Forum開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲黑色低筒Forum細節。（圖／記者王則絲攝）

▲adidas for PRADA Forum開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲adidas for PRADA Forum開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲白色低筒Forum、黑色高筒Forum。（圖／記者王則絲攝）

【更多近期話題聯名】

說到精品與潮流的聯名，就要提到最近動作不斷的The North Face，近期不只有與KAWS的合作，日前還跨足精品與GUCCI推出聯名，迎來雙方聯名的第二波，再度讓粉絲們趨之若鶩。第二波聯名再度聚焦在戶外世界上，除了有更為亮眼的羽絨外套，超帥的登山靴、水壺袋、手袋⋯⋯也都是亮點。

▲The North Face X GUCCI第二波聯名。（圖／品牌提供）

▲The North Face X GUCCI第二波聯名。（圖／品牌提供）

▲「The North Face X GUCCI」正式迎來第二波。（圖／品牌提供）

而最可愛、最少女的聯名，則非LOEWE與宮崎駿的聯名莫屬，本季LOEWE打造《神隱少女》主題系列，推出一系列超萌的服裝與配件單品，並於近日正式開賣。

▲▼LOEWE 。（圖／品牌提供）

▲▼LOEWE 。（圖／品牌提供）

▲LOEWE 聯名《神隱少女》系列在新光三越 A4開賣 。（圖／品牌提供）

►adidas for PRADA最盛大的一次聯名！買球鞋附小包、還有帽子跟衣服

►GUCCI虎年「夢幻叢林」系列有帥有美　限定包裝、防塵袋更是燒翻！

關鍵字：

adidas for Prada, PRADA, adidas, 聯名, Forum, 開箱

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