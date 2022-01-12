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SABON「 PLV經典香氣」時髦翻新、法拉夏馬賽皂推出香氛版

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▲▼SABON經典PLV翻新。（圖／品牌提供）

▲SABON 25週年限定將首款經典香氛「時髦變身」。

記者曾怡嘉／台北報導

經典保養之所以經典，是因為雋永經得起時間的考驗，SABON迎來25週年的此時，將品牌首款香氛-經典PLV換上限量包裝，讓人再次愛上它，而法拉夏的馬賽皂可說是法國的手工傳奇，為了讓消費者擁有更多選擇，也推出8款香氛馬賽皂，讓人清潔同時，也能靠香味療癒身心。
 

▲▼SABON經典PLV翻新。（圖／品牌提供）

▲SABON 橄欖油香氛皂，100g，580元。

SABON推出25週年經典限量系列，並邀請才華洋溢的年輕插畫家Gabriella Barouch設計限量包裝，將品牌第一款香氣PLV時髦變身，Gabriella Barouch以傳統珍奇櫃與大自然為靈感，正如廣藿香、薰衣草、香蘭三個香氣結合，呈現出無窮無盡的驚喜。

▲▼SABON經典PLV翻新。（圖／品牌提供）

▲SABON 經典沐浴球160g (25週年限量版) ，380元。

經典PLV給予的驚奇感，就像是打開珍奇櫃，層次豐富迷人卻難以定義的香調，產品中絕佳的天然成份與比例，商品外型細節質地的呈現都是讓人感受最舒服的狀態，值得一提的是此次推出全新限定商品及多款禮盒，透明玻璃瓶身設計，更是每到令人讚嘆。

▲▼SABON經典PLV翻新。（圖／品牌提供）

▲法拉夏經典馬賽皂。

1856年創⽴於⾺賽的法拉夏南法莊園是法國最古⽼、也是迄今仍沿⽤傳統古法製作⾺賽皂的⼯坊之⼀，160多年來遵循傳統⾺賽古法，以獨特⼤釜熬煮、皂化，由製皂⼤師把關及獨特祖傳古法製成的正宗⾺賽皂，是法國⼿⼯業遺產的傳奇。

其中香氛馬賽皂，富含摩洛哥堅果油、甜杏仁油和乳果油，細密泡沫能溫和潔⾯，洗後肌膚會有淡淡的⾹味。嚴選具柔膚功能的摩洛哥堅果油、甜杏仁油和乳⽊果油，能溫和潔⾯，舒緩柔滑肌膚。所有膚質都適⽤。

▲▼SABON經典PLV翻新。（圖／品牌提供）

▲8款香氛柔膚皂以繽紛包裝現身。

所有柔膚皂都以溫和配⽅製成，將過敏的風險減到最低，96%天然成分製成，共推出8款香味，包括包含薰衣草、玫瑰花瓣、無花果葉、茉莉花琥珀、蜂蜜杏仁、⽩茶柚⼦、海濱柑橘⾹和甜橘。

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