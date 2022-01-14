亮・珠寶／盤點凱特最常戴的5件黛妃首飾　藍寶戒最多愛恨糾葛

▲黛安娜王妃1989年造訪香港所戴的Cambridge Lover’s Knot冠冕、Collingwood珍珠耳環、Nigel Milne三排式珍珠手鍊全傳給媳婦凱特王子妃。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

英國劍橋公爵夫人、威廉王子妃凱特，日前歡度40歲生日，於官方IG分享身穿愛牌Alexander McQueen禮服的唯美照，驚豔世人，尤其是她用心戴上黛安娜王妃傳承的珍珠耳環入鏡，在重要時刻向未曾謀面的婆婆致敬之心不言可喻。黛安娜王妃生前曾留下一封願望信，表明希望將珠寶平均分配給兒子與媳婦，交由他們使用、佩戴，凱特最常戴的5件傳承珠寶，正是黛妃最愛的珍珠、冠冕與愛恨糾纏的藍寶石求婚戒。

▲凱特40歲生日發布唯美官方照，佩戴婆婆黛安娜王妃傳承的Collingwood珍珠耳環與12克拉藍寶石訂婚戒指。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）

Collingwood珍珠耳環

凱特生日照中所戴的Collingwood珍珠耳環，是黛安娜王妃結婚時收到的禮物，曾伴隨她於1989年造訪香港，與當時搭配三排式珍珠手鍊、冠冕等三件作品，都傳承給凱特。

▲凱特（前排中）與公公查爾斯（前排右）王儲談話，她手上戴著黛安娜王妃的三排珍珠手鍊。（圖／美聯社）

Nigel Milne三排式珍珠手鍊

黛安娜王妃生前經常戴的三排式珍珠手鍊，是英國珠寶商Nigel Milne於1988年打造的作品，與正式晚裝或日間洋裝都能完美搭配，成為凱特最常戴的婆婆牌珠寶之一。

▲凱特參與白金漢宮舉辦的國宴，佩戴黛安娜王妃生前最鍾愛的Cambridge Lover’s Knot冠冕。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）

Cambridge Lover’s Knot冠冕

英國女王伊莉莎白二世經常出借珠寶給王室成員，讓她們在隆重場合配搭，黛安娜王妃最鍾愛的冠冕，是女王祖母瑪麗皇后於1914年委託珠寶商House of Garrard創作的Cambridge Lover’s Knot珍珠鑽石冠冕，她離婚後交還給英國王室，此設計在螢光幕前消失許久，直至2015年凱特戴上此傳奇冠冕亮相，才讓世人再次見到其美麗風采。

▲威廉王子（左）以母親黛安娜王妃傳承的12克拉藍寶石訂婚戒向凱特求婚，成為凱特每日不離身的珠寶。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）



藍寶石訂婚戒

凱特無名指天天戴的12克拉斯里蘭卡藍寶石訂婚戒，毫無疑問是全球最有名的戒指之一。起源是查爾斯王子於1981年花費近300萬台幣向英國珠寶商Garrard訂製，主石旁還圍繞著14顆閃閃發亮的小鑽，他以此訂婚戒套牢黛安娜王妃，但不幸福的婚姻最終讓她拿下了此戒指，傳承給兒子威廉王子，成為他與凱特愛的信物。

▲黛安娜王妃戴著沙烏地阿拉伯王室送她的結婚禮物藍寶石耳環（左），凱特將此對耳環改為垂墜式設計。（圖／CFP）

藍寶石鑽石耳環

能與藍寶石求婚戒配成套的藍寶石鑽石耳環，也是沙烏地阿拉伯王室送給黛安娜王妃的結婚禮物，是她生前穿襯衫、套裝最常搭配的耳環之一。威廉王子向凱特求婚後，將此對耳環送給她，她將此設計稍作修改成垂墜形耳環，顯得更為活潑。

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