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花1000元抽Volvo百萬休旅車！百貨福袋來了　iPhone 13、按摩椅通通有

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▲2022百貨福袋。（圖／各業者提供）

▲2022年百貨陸續釋出新春福袋訊息，部分採用預購方式，要在新年前先搶。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因應即將來臨的春節，百貨公司也紛紛釋出福袋資訊，新光三越延續去年全採預購，1／18起一連四天於自家APP開搶，全台數量約5000個，今年汽車獎項再度回歸，最大獎為信義新天地祭出的160萬元VOLVO XC40 T3休旅車，而環球購物中心則採用不同「主題福袋」，獎項以家電、機車、美食與紓壓4大方向供消費者選擇，也在1／13起推出少量線上預訂。

新光三越
春節期間討喜氣，許多民眾選擇到百貨公司買福袋「添喜」，全台最大連鎖百貨新光三越，今年與不二馬大叔跨界合作，推出大年初一「好運攏虎你 新春福袋」，用其人氣角色「我不是胖虎」，打造全新活潑俏皮的迎春福袋，光是福袋外袋看起來就可愛又好用。

▲2022百貨福袋。（圖／各業者提供）

延續去年方式，新光三越福袋全採用預購，全台15間分店分成4梯次，從1／18起陸續於APP上開賣，會員扣skm points 50點並使用skm pay支付1,000元即可購買，各店大獎不一，共計全台將送出1部百萬名車、7顆鑽石、11台頂級按摩椅、11輛智慧電動機車，以及史上最多161張住宿券與露營體驗券，以上獎項將於大年初一領取福袋時現場抽出。

▲2022百貨福袋。（圖／各業者提供）

環球購物中心
Global Mall環球購物中心今年首推「跨界福袋」，以健康舒壓、體驗、美食3大方向，讓民眾能選擇喜愛的主題福袋，線上線下總計推出超過2,000個，獎項總價值對比去年增加五成以上，其中最大獎包括市價18萬元按摩椅、智能電動車、洗衣機、iPhone 13、多家飯店住宿券等，1／13起開放200個福袋線上預購。

新北中和於初一至初四推出限量400個跨界福袋，每袋999元，內容價值均超過2,000元，最大獎為價值188,800元的OSIM 4手天王按摩椅、價值79,800元的emoving 智能電車 iE125等；車站店福袋主打走春休閒及美食，板橋車站首度推出「福氣甜點百寶袋」價值1,070元，優惠價888元，1／13起可於「環球Online」線上預購，初一也推出限量168個福袋，每袋500元，包含商品禮券500元搭配餐飲券等好禮；南港車站初一推限量100個福袋，憑當日館內不限金額消費發票，即可以300元購買，內含100元禮券，有機會抽中南港老爺行旅「旅人客房住宿券」。

▲2022百貨福袋。（圖／各業者提供）

桃園A8初一開賣100個福袋，每袋666元，內含100元禮券與生活雜貨，另加碼抽iPhone 13、Nintendo Switch 電力加強版、惠而浦6公升除濕機等；桃園A19福袋共200袋，每袋588元，1／24起預購，初一現場領取，內含商品禮券100元、餐飲品牌折抵券300元、電影票兩張，還加碼抽價值16,900元的Dyson V8 Slim Fluffy 無線吸塵器。

南部分店新左營車站初一推出限量168份百元開運紅包，iMall會員即可以現金100元購買，內含彩券，最大獎包括 Dyson 冷暖空氣清淨機、環球1年美食券等；屏東店則從1／15起預購及初一現場排隊福袋共500個，「生活福袋」售價2,022元、「旅遊及美食福袋」售價999元，最大獎包括TOKUYO按摩椅、LG洗衣機、象印電子鍋、Dyson吹風機等15項超過萬元家電。

比漾廣場
比漾廣場今年福袋袋體採用「杜邦紙材料」，以紙張、織布和薄膜製成，可防水還能水洗重複使用，並與藝術家魏少君合作設計，當外出袋也很時尚，內容物包括國際牌吹風機、夢特嬌精梳法藍絨毯、KINYO不鏽鋼超輕量保溫杯、尖牙義式廚房餐券，總價值2,647元，售價1,000元，可再抽價值45,800的FUJI電動跑步機、虎牌電子鍋、PHILIPS氣炸鍋等獎項，於大年初一上午11點在館外廣場販售，限量388份。

▲2022百貨福袋。（圖／各業者提供）

關鍵字：

福袋, 百貨福袋

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