《單身》申芝燕撞衫女明星沒在輸！22吋螞蟻腰＋模特兒長腿正翻

▲申芝燕在《單身即地獄》中相當受歡迎。（圖／翻攝自IG@jiiiyeonie__）



記者王則絲／台北報導

南韓戀愛實境秀《單身即地獄》上週迎來大結局，正在討論熱頭上，其中一名女成員申芝燕其出眾的外型亦引起廣大關注，在節目最後一集中，申芝燕盛裝打扮站在定點等待男士的選擇，當時她身上所穿的激短襯衫洋裝，其實早已是女明星們之間的撞衫款，不過身為素人的申芝燕卻一點也沒輸，憑藉著纖細的模特兒體態與逆天長腿，不論撞衫多少次照樣美翻眾人。

▲申芝燕於節目最後一集當中，一身純白襯衫洋裝與女明星們撞衫了。（圖／翻攝自IG）



節目中有提到，女成員中屬姜素妍、申芝燕身高最高，申芝燕推估有168、169公分，站在其他成員旁就能明顯看出高上許多，且在進行穿泳衣的遊戲時還能發現，申芝燕的腰目測感覺只有22吋般纖細，驚人螞蟻腰令人欽羨！而在穿衣風格上，申芝燕比較清新、少女一些，由於肌膚十分白皙，不論什麼顏色都能駕馭得來，衣品其實並不輸大爆紅的宋智雅。

▲申芝燕在女成員們之中身高顯得出眾。（圖／翻攝自IG）



在節目最後一集中，申芝燕穿上了alexanderwang的白色襯衫洋裝，站在自己的分配到的地點等待男士們選擇，以完成節目最後的配對環節，當天申芝燕重現了第一天的清新印象，純白造型更顯清純動人，不過這件襯衫洋裝非常的短，讓她露出了一雙堪比專業模特兒的逆天長腿，即使同款服裝女星韓藝瑟、Joy（朴秀英）早已穿過，也絲毫不遜色。

▲同款洋裝Joy、韓藝瑟也穿過。（圖／翻攝自IG）



▲申芝燕IG上的私服造型也是來自alexanderwang。（圖／翻攝自IG@jiiiyeonie__）



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