營養師教「預防中風、心肌梗塞」飲食6秘訣：選好油很重要

▲營養師表示，調整健康飲食可幫助預防中風。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

最近強烈冷氣團來襲，氣溫急凍大，知名營養師高敏敏就提醒，氣溫溫差大容易造成血管收縮、血壓上升，增加中風急性發作、心肌梗塞的機率，別覺得年輕人不會中風、有心血管疾病的老年人才要注意！她也表示，在血管真正硬化前，可依靠飲食改善，快把以下6個秘訣記好，幫助預防中風、心肌梗塞。

＃選好油



過多的飽和脂肪會增加血中脂肪的機率，造成血管硬化、中風與心血管等疾病等症狀。建議平時烹調時可選用橄欖油、苦茶油等植物油，並每日攝取一份堅果，多攝取深海魚類。

＃低鹽低鈉



2005～2008年台灣國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，國人鹽分攝取量居然是建議量1.5～2倍。過多的鹽份及調味料都會增加血壓，調味時建議以天然食材為主，像是像是蔥、薑、蒜等辛辣食材，不只低鈉美味，還能提升免疫力。

＃多蔬果



蔬果的膳食纖維、鉀、植化素能幫助抗發炎、降低膽固醇及血壓，建議每天都要吃1.5晚蔬菜＋2碗水果。

＃全穀類為主食



全穀類含有豐富的膳食纖維，維生素及礦物質含量也比精緻穀類還要高，可以幫助降低血壓及血脂，建議每日三餐中，至少有一餐要吃到全穀類，像是地瓜、芋頭、南瓜、紅豆、綠豆、馬鈴薯等。

＃適量飲酒



建議男性，每天不超過2份酒精，女性則每天不超過1份酒精，（一個酒精當量=15g酒精=105大卡），假設每天攝取超過30g以上的酒精，高血脂及高血壓的風險也會跟著增加。

＃維持體重及腰圍



如果體重過重、腹部肥胖，罹患三高風險也會提升。理想體重BMI介於18.5～24之間；適當腰圍圍男性小於90cm，女性小於80cm。

高敏敏最後也提醒，除了飲食方面要注意，也要記好中風前的5大徵兆，如果出現以下任何一個症狀，要記下發生時間並儘快就醫。

1.Balance 失去平衡：無意間身體失去平衡、容易跌倒。



2.Eye 眼睛模糊：忽然視線模糊。



3.Face 嘴歪臉斜：嘴巴或臉部突然變形、歪斜。



4.Arm 手腳無力：單隻手或單隻腳忽然無力。



5.Speech 口齒不清：突然言語無法表達、口齒不清。

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