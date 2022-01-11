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一瓶超萬用！皮膚科醫師教凡士林6種用法　低成本保養超省錢

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▲▼ 皮膚科醫師教凡士林正確使用6招。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

▲凡士林除了可護唇，還有多種用途。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@ll_42k）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

凡士林是非常常見的居家好物，許多人都把它當作護唇膏，嘴巴乾了就拿起來抹一抹，但你知道嗎？除了拿來護唇，凡士林還可以拿來保濕護膚，甚至可當作染髮、美甲前的保護膜用。韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享了6種凡士林使用小妙招，不僅超實用，還能幫你省下不少錢。

▲▼ 皮膚科醫師教凡士林正確使用6招。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

在分享凡士林的多種正確用法前，李醫師先指出了以下3種常見的使用錯誤，用了等於沒用，甚至可能變成「災難」。

1.將凡士林塗抹在粘膜部位，像是口腔內、鼻腔或內眼瞼等處。

2.把凡士林當作「藥膏」，塗抹在傷口感染部位，尤其是燒傷、動物咬傷的傷口。

3.頻繁用來全臉塗抹。

▲▼ 皮膚科醫師教凡士林正確使用6招。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

李醫師也分享6種韓國女生都在用的凡士林正確使用方法：

1.塗抹髮尾改善毛燥

可將凡士林少量塗抹在髮尾處，幫助改善毛躁、減少頭髮摩擦。

▲▼ 皮膚科醫師教凡士林正確使用6招。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

2.作為染髮、美甲時的保護膜

使用染髮劑在家自行染髮時，最怕染劑沾染到臉部、頸部髮際處，不僅染色難洗，還可能刺激肌膚。可在染髮前塗抹凡士林在髮際線、耳後等位置，當作保護膜隔絕染劑；也可以作為美甲時的保護膜，在刷指甲油前在甲面邊緣塗抹一層凡士林，指甲油塗好、乾燥後，再將甲緣的凡士林擦除。

3.乾燥部位保濕及角質管理

像是手肘、手部或腳踝，可在乾燥部位塗上凡士林，幫助肌膚保濕，防止水分散失。

▲▼ 皮膚科醫師教凡士林正確使用6招。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

4.延長留香時間

在常噴香水的手腕、耳後位置，預先塗抹少量凡士林，再噴灑香水，能延長香味留香時間。

▲▼ 皮膚科醫師教凡士林正確使用6招。（圖／翻攝ＩＧ、小紅書）

5.減少修眉時的摩擦傷害

在修眉刀上預先塗抹少量凡士林，減少修眉時刮刀摩擦肌膚。

6.護理指緣肌膚

在指甲根部少量塗抹凡士林，滋潤護理指緣乾燥死皮、倒刺。

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關鍵字：

保養, 護膚, 凡士林, 用法, 妙招, 皮膚科醫師, 醫生

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