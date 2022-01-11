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羅馬競技場微縮至錶面　MIDO限量錶連時標都是拱廊造型

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▲▼MIDO,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲MIDO All Dial羅馬競技系列20周年限量錶，43,900元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士腕錶品牌MIDO（美度表）從2002年以來，將「靈感源於建築」定調為品牌理念，取世界知名建築特色元素打造腕錶，今年慶祝此概念20周年，針對5大建築系列推出限量錶，首發為全球限量2022只的All Dial羅馬競技系列限量錶，煤灰色顆粒錶盤採用多層環形結構，面盤邊緣的凸起設計猶如空中俯瞰古羅馬競技場的看台座位，噴砂質感則演繹歷經歲月的千年石材，圓拱式的時標也有巧思，源自這座歷史遺跡的拱廊。

▲▼MIDO,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲MIDO All Dial羅馬競技系列20週年限量錶，錶背鐫刻古羅馬競技場圖案。

MIDO All Dial羅馬競技系列限量錶不僅面盤重現古蹟經典特色，不鏽鋼錶帶相扣的鍊節也形似古羅馬競技場的外牆拱門，在外型設計下足功夫；而內在採用瑞士官方天文台（COSC）認證的自動上鍊機芯，自動盤上裝飾日內瓦波紋和MIDO標誌，隨錶配備專屬錶盒及一枚收藏紀念牌，更添收藏價值。

▲▼MIDO,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金單圈鑽石戒指（左）215,400元，B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷單圈戒指68,800元。（圖／寶格麗提供）

提及以羅馬競技場為設計主題的精品，腦海立刻浮現義大利品牌寶格麗時髦的（BVLGARI）B.zero1系列珠寶，整體造型源自羅馬競技場，有單圈或多圈寬版設計，近期更為螺旋元素飾以鉚釘，搭配鑲嵌美鑽或陶瓷，流露搖滾風格。

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關鍵字：

MIDO, 美度表, BVLGARI, 寶格麗

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