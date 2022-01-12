fb ig video ETtoday search mobile

低溫急凍！營養師推4種「產熱食物」助暖身　還有起床1動作很重要

>

▲▼ 營養師曝4大產熱食物＋保暖法 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享4種「產熱食物」能幫助袪寒暖身。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

冷氣團持續發威，氣溫急凍，尤其北部這幾天最低溫更有機會降至10度以下，不僅冷到皮皮挫，更可能引發身體健康危險，知名營養師高敏敏就指出，血管忽冷忽熱，容易加劇猝死風險，因此讓身體暖起來很重要！她特別分享祛寒保暖小秘訣，更建議可多吃4種產熱食物來溫熱身體，幫助安全度過寒流期間。

▲▼ 營養師曝4大產熱食物＋保暖法 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.勤喝溫開水

促進血液循環，避免血液過度黏稠。

2.注意脖子、四隻末梢保暖

可善用圍巾、帽子、口罩、手套、襪子、防滑鞋等多層次保暖衣物穿搭。

▲▼ 營養師曝4大產熱食物＋保暖法 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.起床後要暖身

起床時要先讓身體稍微活動後，再慢慢增加活動量，避免過於急促，不利血流及血管收縮。

4.不要暴飲暴食

以免增加身體過多負擔。

5.隨身攜帶保暖衣物

尤其老人、小孩或對環境溫度不敏感的人更要注意，建議隨身攜帶保暖衣物。

▲▼ 營養師曝4大產熱食物＋保暖法 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

除了做好保暖，高敏敏表示飲食方面也要重視，建議可以吃多吃以下4種產熱食物幫助抗寒。

＃老薑

含有薑烯酚，可促進血液循環，使身體暖活，來碗蛤蜊薑湯、熱薑茶都很不錯。

＃辣椒

辣椒含有辣椒素，可刺激血液循環，可以吃點小辣讓自己留個汗，但要注意的是，腸胃道敏感的人不要空腹吃。

＃大蒜

大蒜含有的蒜素可以增加代謝力，可以喝碗蒜頭雞湯，或是炒菜時加多一點大蒜。

▲▼ 營養師曝4大產熱食物＋保暖法 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃肉桂

肉桂含有肉桂醛，能促進身體代謝，來杯肉桂拿鐵或大家很愛的熱紅酒，都可以幫助暖暖身。

最後高敏敏也提醒，經醫師囑咐的高危險群，像是有高血壓、心血管疾病病人，要避免單獨爬山、泡湯等易離開人群的活動；有運動習慣的人，也要避開早晚的蟬冷高風險時段，平時外出更要注意以洋蔥式穿法做好保暖。

►營養師教「預防中風、心肌梗塞」飲食6秘訣：選好油很重要

►喝水也有最佳時刻表！營養師曝每日6時段　防發胖、水腫還能消疲憊

►排便清腸好物！營養師曝「高纖蔬菜」排行榜　高麗菜連前10都沒進

關鍵字：

寒流, 暖身, 祛寒, 禦寒, 食物, 食材, 飲食, 保暖, 秘訣, 營養師, 高敏敏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

一瓶超萬用！皮膚科醫師教凡士林6種用法　低成本保養超省錢

一瓶超萬用！皮膚科醫師教凡士林6種用法　低成本保養超省錢

歐陽娜娜撞衫「新疆女神」翻車！　網嘆顏值太強：買家秀賣家秀

歐陽娜娜撞衫「新疆女神」翻車！　網嘆顏值太強：買家秀賣家秀

低溫急凍！營養師推4種「產熱食物」助暖身　還有起床1動作很重要 《單身》申芝燕撞衫女明星沒在輸！22吋螞蟻腰＋模特兒長腿正翻 宋智雅也上榜！「最強撩男高手」4大星座女　Top 1各種類型都愛她 新手要知道的「登山裝備攻略」！帶齊了挑戰這3座絕對沒問題 「高領毛衣」穿了有長輩感？4個搭配提案變得帥氣俐落 三峽大板根泡湯＋餐食才1199元　加贈森林觀光門票超划算 《閃電霹靂車》30周年紀念錶掀起童年回憶　4款動畫聯名款都超夯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面