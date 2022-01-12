低溫急凍！營養師推4種「產熱食物」助暖身　還有起床1動作很重要

▲營養師分享4種「產熱食物」能幫助袪寒暖身。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

冷氣團持續發威，氣溫急凍，尤其北部這幾天最低溫更有機會降至10度以下，不僅冷到皮皮挫，更可能引發身體健康危險，知名營養師高敏敏就指出，血管忽冷忽熱，容易加劇猝死風險，因此讓身體暖起來很重要！她特別分享祛寒保暖小秘訣，更建議可多吃4種產熱食物來溫熱身體，幫助安全度過寒流期間。

1.勤喝溫開水



促進血液循環，避免血液過度黏稠。

2.注意脖子、四隻末梢保暖



可善用圍巾、帽子、口罩、手套、襪子、防滑鞋等多層次保暖衣物穿搭。

3.起床後要暖身



起床時要先讓身體稍微活動後，再慢慢增加活動量，避免過於急促，不利血流及血管收縮。

4.不要暴飲暴食



以免增加身體過多負擔。

5.隨身攜帶保暖衣物



尤其老人、小孩或對環境溫度不敏感的人更要注意，建議隨身攜帶保暖衣物。

除了做好保暖，高敏敏表示飲食方面也要重視，建議可以吃多吃以下4種產熱食物幫助抗寒。

＃老薑



含有薑烯酚，可促進血液循環，使身體暖活，來碗蛤蜊薑湯、熱薑茶都很不錯。

＃辣椒



辣椒含有辣椒素，可刺激血液循環，可以吃點小辣讓自己留個汗，但要注意的是，腸胃道敏感的人不要空腹吃。

＃大蒜



大蒜含有的蒜素可以增加代謝力，可以喝碗蒜頭雞湯，或是炒菜時加多一點大蒜。

＃肉桂



肉桂含有肉桂醛，能促進身體代謝，來杯肉桂拿鐵或大家很愛的熱紅酒，都可以幫助暖暖身。

最後高敏敏也提醒，經醫師囑咐的高危險群，像是有高血壓、心血管疾病病人，要避免單獨爬山、泡湯等易離開人群的活動；有運動習慣的人，也要避開早晚的蟬冷高風險時段，平時外出更要注意以洋蔥式穿法做好保暖。

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