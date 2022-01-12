快來試手氣！康是美、寶雅福袋　百元就把iPhone13帶回家

記者曾怡嘉／台北報導

農曆春節即將到來，春節當然就要買個福袋試試好手氣，寶雅將於大年初一（2/1）開賣新春福袋，百元入手卻擁有高達千元價值商品，同時更祭出100支iPhone13大方抽；康是美則於1/12搶先推出3萬個新春福袋，只要499元就有機會把iPhone 13、Dyson 直捲髮造型器、吹風機帶回家。

▲寶雅推出5款福袋，售價僅249元。

農曆春節絕對要搶買福袋，將新的一年好運通通帶著走，寶雅將於大年初一（2/1）推出249元福袋，內含各式價值高達千元豐富產品，保養美妝、生活選品、精選香氛應有盡有，更隨機搭配身體保健食品，一袋滿足所有需求。不只如此，每袋更附贈一張價值400元的折價券，凡是輸入折扣碼即可領取優惠，另外再加碼送寶雅線上買全站單筆消費不限金額門市取貨免運券乙張，新春快來寶雅試試好手氣，更有100支iPhone13等你來抽。

▲集結了2022的Pantone色系，看起來很有質感。

寶雅2022精彩福袋一共推出五款，五款色系分別為象徵勇敢面對挑戰的蝴蝶藍紫、代表和平的大西洋藍、充滿自信及生命力的奶油黃、期許幸福到來的橄欖綠及充滿希望正向的芒果雪酪黃，實體門市限時限量發售，現場購買請依序發號碼牌領取，憑乙張號碼牌每人限購一袋福袋，數量有限、售完為止。

▲高人氣卡通明星吸買氣，加價購499元。

而今（1/12）搶先開賣的康是美福袋，則以卡娜赫拉的小動物以及 SNOOPY為主角，共同推出四款新春福袋，福袋內附隨機4款商品、1款紅包組合與1張刮刮卡，隨機商品包含韓式4D立體口罩5入、化妝水、精華乳、面膜、精華液、蒸氣眼罩與日用品等；福袋市價千元以上，共限量3萬個，消費加購價499元即可獲得。

除了上述的豐富商品，康是美更祭出夢幻大獎等你抽，包括36支iPhone 13系列、Dyson Corrale™ 直捲髮造型器、Dyson Supersonic™ HD03吹風機，只要499元就有機會把大獎帶回家。

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