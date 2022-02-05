談戀愛容易「胡思亂想」的3大星座！Top 1 沒安全感，很需要關心

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝IG@jtbcdrama

雖然大家都知道一段感情中，互相信任是很重要的，有些人談起戀愛就是會變得心思特別敏感、沒有安全感，一點風吹草動就會引得他們胡思亂想，像以下3個星座就是代表，需要另一半好好給予關愛和足夠的安全感來引導他們。

Top 3：處女座



別看處女座平時看起來溫和客氣的樣子，他們其實是有點情緒化的，面對不太熟的人會顯得內斂一點，而且他們因為神經比較敏感，思慮較多，對人的防備之心重，很難對於不熟的人的敞開心房。除此外，表面上看起來很冷靜淡定的處女座，一碰到感情就容易慌張失控，尤其面對自己喜歡的人，更是會小心翼翼，敏感度更上升，常會因為另一半的一句話或一個表情就亂想，多愁善感，因此經常鬧情緒。

Top 2：雙魚座

向來善良寬容的雙魚座，對待別人或是親密的人都非常友好，也很有包容心，但天性敏感又容易受到別人或事物影響的他們，內心也常會感到落寞和不安，很需要別人的注意和關愛，特別是需要另一半的時刻關注，尤其遇到感情的事，就會瞬間彷彿智商少了一半，無法冷靜思考，有時候伴侶無心的話語或是無意間的冷落，都能讓他們心生不安，胡思亂想一堆，讓自己陷入悲傷的情緒中。

Top 1：天蠍座



平時看似強勢的天蠍座在感情中很需要伴侶的關心，他們並不像表面上看起來堅強，其實很害怕受傷害，因此對於保護自己特別敏感，偶爾會小任性耍脾氣，只是想獲得另一半的關注和呵護。天性猜疑心重的天蠍，談起感情來更敏感多疑，加上佔有慾強烈，如果有時候被另一半忽略了，他們就會胡思亂想，開始沒事找事，做出一些看似找麻煩的動作，其實只是因為沒安全感、多疑心發作。

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