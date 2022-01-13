風・Luxury／這不是雙胞胎！　Grand Seiko白樺樹錶內外翻新

▲Grand Seiko 2021年推出的白樺樹錶款搭載9SA5機械機芯（左），今年全新白樺樹錶款搭載9RA2 Spring Drive機芯。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Grand Seiko去年發表以日本岩手縣「雫石高級時計工坊」附近白樺樹林為靈感的SLGH005白樺樹錶款，不僅深獲錶迷喜愛，更一舉奪得「鐘錶奧斯卡」2021年日內瓦鐘錶大賞（簡稱GPHG）最佳男錶大獎，品牌趁勝追擊，於2022年初推出搭載Spring Drive 9RA2機芯的Evolution 9 Style系列全新白樺樹腕錶SLGA009，乍看之下兩者好像雙胞胎，細看才會發現原來面盤白樺樹紋路不同，機芯也各有特色。

▲Grand Seiko「Evolution 9 Style」系列搭載Spring Drive機芯全新白樺樹錶款SLGA009，270,000元。

比較Grand Seiko兩代白樺樹錶的差異，就要從品牌的機芯工坊說起。去年獲封日內瓦鐘錶大賞最佳男錶的SLGH005白樺樹錶款，裝載的高振頻機械機芯「Caliber 9SA5」，是由位在岩手縣雫石高級時計工坊打造而成，面盤上顆粒狀質感的細長紋路演繹此工坊附近的白樺樹；而最新版本SLGA009搭載Spring Drive 9RA2機芯的SLGA009腕錶，是由生產Spring Drive機芯的信州錶廠製作，因此面盤也呈現該錶廠四周的白樺樹景致，木頭般刻紋如髮絲般細膩，比之前顆粒狀的設計更細緻。

▲Grand Seiko「Evolution 9 Style」白樺樹錶的背蓋以「冰霜」為靈感的造型設計。



除了面盤與機芯相異，錶背的設計也別具巧思，Grand Seiko新作SLGA009白樺樹錶的錶背顯露以冰霜為發想的造型飾面，展現信州森林進入隆冬時冰霜披覆在樹上的樣貌，特別於機芯橋板的輪廓線條及孔洞的邊緣，採取鑽石切割般的銳利工藝，讓各角度都能折射光線，而長達120小時動力儲存顯示也同時在錶背呈現。

▲BLANCPAIN Métiers d’Art 珍珠母貝剪影浮雕腕錶 Le Brassus 沿途風光，2,727,000元。（圖／Blancpain提供）

瑞士名錶Blancpain也曾將位於Le Brassus錶廠附近的冬日景色，化為面盤上的迷人圖案，從文藝復興時代「Grisaille」（剪影浮雕技法）在2D平面展現如3D立體效果的繪畫技巧獲得啟發，運用2片厚度僅0.2mm的珍珠母貝為面盤主體，在近乎透明的珍珠母貝上悉心雕刻正反面，透過深淺不一的刻痕詮釋明暗對比，再以單色樹漆為圖案上色，放入攝氏800度的烤箱中烘烤，最後將兩片珍珠母貝片相疊，生動展現錶廠沿途白雪皚皚針葉林風景。

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