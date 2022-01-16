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老虎甜甜圈萌到捨不得吃！9款「特色零食小點」新年團聚必備

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實習記者吳昀庭／綜合報導

2022是虎年，許多品牌都以老虎為主題推出限定商品，這裡就精選了9款充滿特色的「虎年零食小點」，從療癒甜點到唰嘴餅乾、爆米花…都有，適合拿來送禮，或自己留著與親友們一同享用，讓農曆新年的團聚時刻熱鬧不冷場。

1.和生御品 虎虎元寶包禮盒

糕餅名店和生御品配合虎年，帶來了造型超萌的虎虎包、元寶包，黃色外皮鮮豔可愛，裡面則分別包了上等紅雲豆熬製而成的豆沙餡，以及碳烤黃金地瓜餡和起司乳酪，一口咬下既吃得到軟Q外皮，又能享受到飽滿不甜膩的美味內餡。

▲虎年零食小點。（圖／PINKOI提供）

▲虎年零食小點，自用送禮都適合。（圖／Pinkoi提供，下同）

2.TEA IN BED 白金虎年可麗露禮盒

TEA IN BED的新年可麗露禮盒找來藝術家Phoebe Chen，用蠟筆畫出兼具時尚與童趣的白金黃虎花瓶圖樣，並做成高質感的絲巾包裝。禮盒裡的可麗露除了用法式蘭姆酒香草麵糊製成的經典原味，還有小山園抹茶、英式伯爵茶口味。

▲虎年零食小點。（圖／PINKOI提供）

3.嗜甜女子 萌虎賀歲鐵盒

甜點品牌嗜甜女子的萌虎賀歲鐵盒，集結法式經典小點可麗露與達克瓦滋，設計成適合一口吃的精緻大小，讓你優雅的享受外酥內軟的幸福口感。

▲虎年零食小點。（圖／PINKOI提供）

4.阿丸甜甜圈 金虎報喜無麩質甜點禮盒

阿丸甜甜圈主打台式Q彈甜甜圈，新年特別推出金虎報喜無麩質甜點禮盒，以無麩質甜甜圈為基底，用糖霜裝飾成金虎、醒獅納福、事事如意、竹爆平安等可愛造型，還有檸檬芒果、抹茶、草莓等多種口味。

▲虎年零食小點。（圖／PINKOI提供）

5.Fascinée新年限定馬卡龍禮盒

甜點品牌Fascinée的新年限定馬卡龍禮盒，將充滿法式風味的甜點結合新年元素，馬卡龍本身是全手工製作，外酥內軟、帶有超厚實餡料，外觀精心做成老虎、財神爺等造型，還配合蘋果、鳳梨等吉祥元素，設計出對應口味。

▲虎年零食小點。（圖／PINKOI提供）

6.歪國零食嘴 新年零食箱

歪國零食嘴推出的新年零食箱，精選超過8國特色零食，讓大家在新年團聚時刻，能一起品嚐充滿異國特色的點心。外包裝也配合新年，選用螢光桃紅底色，搭配手繪風老虎圖案，整個喜氣洋洋。

▲虎年零食小點。（圖／PINKOI提供）

7.韋樂禮品 Hello Kitty鹽味奶油方塊酥紅蘋果禮盒

韋樂禮品推出的Hello Kitty鹽味奶油方塊酥紅蘋果禮盒造型吸睛，蘋果的形狀、顏色充滿喜氣，還帶有平平安安的寓意。裡面的奶油方塊酥使用比利時無鹽奶油製成，有著香濃酥脆的口感，讓人咬一口就停不下來。

▲虎年零食小點。（圖／PINKOI提供）

8.愛不囉嗦 雙饗爆米花禮盒

愛不囉嗦是由唐氏症基金會所打造的公益品牌，貼心雇用唐寶寶及身心障礙者，為大家帶來具幸福溫度的手工爆米花。禮盒選了起司和焦糖兩款人氣口味，讓你在品嚐飽滿紮實爆米花的同時，也能感受鹹甜交織的美味。

▲虎年零食小點。（圖／PINKOI提供）

9.卦香 台灣古早味茶點童趣禮盒

卦香的禮盒以台灣50～60年代的童年生活為靈感，包裝盒設計成傳統廟宇的大紅門，打開後是一座彩繪金龍圖騰的布袋戲台，展示各種古早味零食，盒上更有童玩尪仔標可拆下來，讓人邊玩邊享用美味。

▲虎年零食小點。（圖／PINKOI提供）

►虎年限定紅包＆春聯好喜氣　熊大直接開撩：「虎哩挖誒愛」

►甜米糕麗露、日本皇室御用哈密瓜！10款「新年伴手禮」送了超有面子

關鍵字：

pinkoi, 虎年, 零食, 甜點, 禮盒, 新年, 春節

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