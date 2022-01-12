Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員們私下感情非常的好，經常相約玩耍，昨晚（11日）Lisa與Rosé便一同走到戶外遛狗狗，畫面裡可以看到現在韓國天氣寒冷，夜空中還飄著白雪，只見Lisa是穿著一身鮮黃色的運動套裝，像一根「香蕉」一樣，再套上羽絨外套，再休閒不過的打扮卻獲得網友們讚嘆：「我穿的話就變村姑。」

▲Lisa日前與Rosé一起出門帶狗狗散步。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）



身為BLACKPINK團中唯一的泰國籍成員，Lisa相較其他人可能會更怕冷一點，先前在公開影片裡她也曾曝光，自己會在褲子裡再穿一條保暖褲。

這天Lisa與Rosé帶著Rosé的狗狗Hank一起出門走跳，兩人都以私下最休閒的模樣碰面，在冷冷的下雪天裡，Lisa很簡單的以全身黃色的運動服上衣、長褲和羽絨衣完成outfit，看得出來這就是她私下很居家的穿著，並沒有強調任何時尚感，Rosé也全身包緊緊，全身黑相當低調。

▲Lisa整身黃色的運動服簡直像極了「一根香蕉」。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）



整身黃色的Lisa雖然是穿成了「一根香蕉」，展現她最休閒的一面，但是網友們依然對這樣的造型讚不絕口，被Lisa燒得很想購入同款，但也馬上清醒意識到：「腿沒Lisa長，買了這個褲子家裡都不用拖地了」、「這衣服好挑身材」、「再也不相信人靠衣裝了，這明明是衣靠人。」了解關鍵在於Lisa的身材和駕馭力，與一般人是無法比的，網友只能長嘆：「我腿短一定不能穿」、「我穿變村姑！」

▲同行的Rosé則是全身黑包緊緊，走低調路線。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）



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