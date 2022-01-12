fb ig video ETtoday search mobile

Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑

>

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員們私下感情非常的好，經常相約玩耍，昨晚（11日）Lisa與Rosé便一同走到戶外遛狗狗，畫面裡可以看到現在韓國天氣寒冷，夜空中還飄著白雪，只見Lisa是穿著一身鮮黃色的運動套裝，像一根「香蕉」一樣，再套上羽絨外套，再休閒不過的打扮卻獲得網友們讚嘆：「我穿的話就變村姑。」

▲lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa日前與Rosé一起出門帶狗狗散步。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

身為BLACKPINK團中唯一的泰國籍成員，Lisa相較其他人可能會更怕冷一點，先前在公開影片裡她也曾曝光，自己會在褲子裡再穿一條保暖褲。

這天Lisa與Rosé帶著Rosé的狗狗Hank一起出門走跳，兩人都以私下最休閒的模樣碰面，在冷冷的下雪天裡，Lisa很簡單的以全身黃色的運動服上衣、長褲和羽絨衣完成outfit，看得出來這就是她私下很居家的穿著，並沒有強調任何時尚感，Rosé也全身包緊緊，全身黑相當低調。

▲lisa。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa整身黃色的運動服簡直像極了「一根香蕉」。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

整身黃色的Lisa雖然是穿成了「一根香蕉」，展現她最休閒的一面，但是網友們依然對這樣的造型讚不絕口，被Lisa燒得很想購入同款，但也馬上清醒意識到：「腿沒Lisa長，買了這個褲子家裡都不用拖地了」、「這衣服好挑身材」、「再也不相信人靠衣裝了，這明明是衣靠人。」了解關鍵在於Lisa的身材和駕馭力，與一般人是無法比的，網友只能長嘆：「我腿短一定不能穿」、「我穿變村姑！」

▲lisa。（圖／翻攝自IG）

▲同行的Rosé則是全身黑包緊緊，走低調路線。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

►《單身》申芝燕撞衫女明星沒在輸！22吋螞蟻腰＋模特兒長腿正翻

►范冰冰粉色羽毛裙洩夢幻氣場　美照卻挨轟：拍照姿勢也太土！

關鍵字：

Blackpink, Lisa, Rosé, Rose, 香蕉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

一瓶超萬用！皮膚科醫師教凡士林6種用法　低成本保養好省錢

一瓶超萬用！皮膚科醫師教凡士林6種用法　低成本保養好省錢

網公認「優點最多」星座Top 3 ！　冠軍愛情事業一把抓超有決心

網公認「優點最多」星座Top 3 ！　冠軍愛情事業一把抓超有決心

低溫急凍！營養師推4種「產熱食物」助暖身　還有起床1動作很重要 歐陽娜娜撞衫「新疆女神」翻車！　網嘆顏值太強：買家秀賣家秀 《單身》申芝燕撞衫女明星沒在輸！22吋螞蟻腰＋模特兒長腿正翻 宋智雅也上榜！「最強撩男高手」4大星座女　Top 1各種類型都愛她 新手要知道的「登山裝備攻略」！帶齊了挑戰這3座絕對沒問題 「神力女超人」低胸背心好火辣　與安雅撞同款Tiffany項鍊沒輸 「高領毛衣」穿了有長輩感？4個搭配提案變得帥氣俐落

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面