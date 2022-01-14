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《艾蜜莉2》20款包包特搜！LV圓筒包就是美、摩洛哥王妃愛牌務必收藏

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

《艾蜜莉在巴黎》播出後，除了嚮往能與艾蜜莉同樣身處浪漫的巴黎之都，也對她身上的時尚配件投以羨慕眼光，第一季整理了17款話題手袋，第二季播出後不免俗要帶大家一探Emily在《艾蜜莉在巴黎2》的亮點美包，從女孩人人夢想的LV、席捲Instagram的小眾手袋Polène到親民首選Zara...多達20款包包帶你看。

《艾蜜莉在巴黎2》Emily愛包盤點

Carel Paris Scoubidou編織包

本季的一開始，Emily難得離開巴黎去渡假，選擇法國品牌Carel Paris推出的Scoubidou編織包，粉橘編織設計綴以CAREL標誌，呼應渡假的輕鬆氛圍。

Prada Cleo肩背包

時常穿著亮黃色登場的Emily，其中一幕視訊的場景，就是拎著Prada明星包款Cleo，重新演繹90年代的經典設計，半月型的腋下包款相當適合上班族。

Prada Re-Edition腋下包

同樣來自Prada的Re-Edition腋下包，特別以珠飾打造包身，仙氣滿分的夢幻粉色珠飾，恰巧與Emily的亮片大衣呼應。

Christian Louboutin Marie Jane Bucket Fringes 粉色薄紗蕾絲水桶袋

被戲稱為沐浴球包包的Christian Louboutin粉色蕾絲水桶袋，運用三層薄紗營造輕盈皺褶造型，搭配抽繩設計可自行調整包包形狀，還附有外出方便攜帶的金屬鍊帶。

Polène Paris Numéro Huit 迷你水桶袋

席捲各大社群平台Instagram、Facebook...的巴黎小眾品牌Polène，以簡約柔美且實用特性著稱，艾蜜莉到學校上課時，就背著品牌明星手袋Number Eight Mini出場，清新恬雅的薄荷綠，為艾蜜莉的穿搭增添一抹亮點。

Mark Cross 1845 迷你方型包

深受摩洛哥王妃喜愛的Mark Cross，也出現在艾蜜莉的愛包中，這款迷你方型包是向品牌特別向經典旅行箱致敬，以方正包型搭配幾何圖形打造，加上應景近年的小包風潮，還沒關注的你務必收藏。

Moynat Réjane迷你包

來自法國超過百年的Moynat ，艾蜜莉在劇中選擇於2020年問世的Moynat Réjane迷你包出場，翻玩品牌經典代表作，Réjane迷你包十分小巧可愛。

LV Papillon Trunk

宛如法國長棍麵包的LV Papillon Trunk，艾蜜莉選擇螢光粉色包款登場，如果自覺駕馭不了過於鮮豔的色調，LV另推出黑色皮革、Monogram老花款式供選擇。

Longchamp Le Pliage Filet手提包

時髦的艾蜜莉，當然沒錯過由Longchamp與法國編織包品牌Filt推出的Le Pliage Filet漁網手提包，不論上街購物、外出旅遊都合適，編織網格不會太小，不用擔心隨身物品散落。

Roger Vivier Heart Strass迷你錢包

在小包當道的今日，艾蜜莉多次背著迷你包出場，而Roger Vivier Heart Strass鍊帶錢包雖迷你卻不廢，可將零錢、鈔票、卡片一次收納，搭配金屬鍊帶一背就能出門。

Roger Vivier Lovely PVC & 皮革水桶袋

曾掀起熱烈迴響的Roger Vivier愛心造型水桶包，結合PVC與皮革材質打造，搭配Emily愛心平口洋裝再合適不過。

Roger Vivier RV水桶袋

同樣來自Roger Vivier，青蘋果色的水桶包款為Emily的整體穿搭注入一絲活力，也和她熱力四射的人物設定不謀而合。

Tod’s T Timeless迷你肩背包

出席較為正式的場合，手拿包是再好不過的選擇，T Timeless迷你肩背包綴以Tod’s經典標誌，低調沉穩的綠色系，恰巧呼應艾蜜莉的整體穿搭。

Salvatore Ferragamo Trifolio迷你包

派對、晚宴的場合有一個小包點綴行頭，是能夠成為焦點的不二法門，艾蜜莉搭配Salvatore Ferragamo迷你手袋吸睛度十足。

《艾蜜莉在巴黎2》時尚行頭再升級！Longchamp、Polène、LV、Zara...20款Emily愛包推薦

Mansur Gavriel 鉛筆盒包

憑著極簡風水桶包從紐約紅遍全球的Mansur Gavriel，精選義大利皮革打造，包款大多以低調風格為主，加上高質感卻不貴的售價，一直是小資女的愛牌，艾蜜莉在劇中搭配酪梨綠鉛筆盒包登場。

Zara Studded迷你城市包

誰說Emily只買精品包？在劇中，小資女必買的Zara也入列，鮮明的螢光黃綴以鉚釘細節的迷你小包，既前衛又個性，派對絕對別錯過它。

La DoubleJ Purse Necklace肩背包

艾蜜莉在劇中背的許多造型小包，讓人印象深刻還有造型師兼古董收藏家 J.J. Martin一手創立的La DoubleJ，流蘇編織外觀搭上可以斜背的鍊帶，是替造型加分的好幫手。

Dolce & Gabbana DG Logo設計皮革鍊帶包

來自Dolce & Gabbana的印花鏈帶包，綴以金屬DG釦飾，浮誇又華麗的風格，深深獲得Emily青睞。

Christian Louboutin Caracaba迷你包

越浮誇越華麗的配件艾蜜莉越愛，擁有鮮明色彩與刺繡拼接的Christian Louboutin刺繡迷你手袋，是Emily愛不釋手的時尚配件。

蒙娜麗莎托特包

如果說到哪一個包款最得艾蜜莉寵愛，那一定巴黎人必備的「蒙娜麗莎托特包」，在《艾蜜莉在巴黎2》至少出現3回以上，是艾蜜莉本次最常出現的包款。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 艾蜜莉在巴黎, Longchamp, Polène, LV, Zara

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