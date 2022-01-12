fb ig video ETtoday search mobile

1月12星座運勢，首個水逆來臨！獅子工作不順、處女前任來找

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

結束前一年風風火火的震撼，甫進新年的氛圍充斥興奮與追求刺激的渴望，熱衷於翻新、改變，月初的新月和水星進水瓶，引領我們尋求原創和獨特的想法，享受與朋友的社群的交流，若太以發摟網路新聞為樂，於1/14-2/5本年第一次水逆，要回收四散的注意力，聚焦在與自身相關的重要發展、工作期許為主。

上半旬太陽觸動兩大吉星金星、木星以及夢幻的海王，人們恢復自信而樂觀的心境，可充分利用這一片光明的時期擴大視野與行事格局，為夢想與理想挺身而出，但不要過度。此時期也是有益於愛情和各類情感的發展，將近農曆年，金星又在月底轉正行，人生經過金逆的整頓，更清楚該把時間留給真正親近的人、有益於己的事。

逆行5個月的天王在1/18巨蟹滿月當天轉正，關係、家庭潛藏的暗流至此浮出表面，若能真誠溝通將可獲得疏解。延宕的專案將鬆綁，莫名的厭世感差不多會消散，可以敞開胸懷。

牡羊座

新年初，守護火星在射手，還有太陽與天王、金星的激勵，可朝著心之所嚮的理想發展，輕易地改變現況，只要你願意，就能從低迷沉悶的狀態找出解決方法。只是12日左右與14日進入水逆，原本信心滿滿會稍微受挫，陷入僵局或有出乎意料的發展，而暫停一開始的打算，暫離混亂的局面。月底火星強勢回升、金星轉正，相信一切都會好起來的，戀情穩定，會考慮結婚。

金牛座 

月初還在土天四分相與守護金星逆行的氛圍裡，直面了人生感情的魔考或財務難關，當初一步錯步步錯，你其實認為自己是占理的，可說穿了彼此都有要承擔的責任，雖想力挽狂瀾可怎麼做都尷尬。新月過後散去了悔暗，日金合相與金海六分，明白此時撕破臉的狀況已難以修復，被貪去、覇佔的金錢也拿不回來，天王金牛於滿月時轉正，耐心等到月底，有機會撥亂反正。

雙子座 

木雙魚照亮你的事業與未來發展，有走好運的感覺，守護水星月初進水瓶，思緒靈活，做事備感遊刃有餘，面試新工作、開拓新事業或洽談合作，若拿出原創作品及創新概念，定能讓人留下深刻印象，1/14水逆之前日子過得順順當當，如果可以，重要合約、錄取通知最好在水逆前拿到簽妥的文件。1/10、1/18任何文件處理都要謹慎。愛情面對多位異性的追求，擺盪中。

巨蟹座 

年初浮現許多想法與夢想，什麼都想要，但火星造成的生活、工作壓力，或健康狀況，使得打算擴展的計劃失敗，搞不清優先順序而押錯寶，中旬左右很想逃走不想面對，14日開始水逆，更想趕緊甩包，讓別人操煩，直到18日滿月天王轉正，才正視內心的煩躁，做出彌補，願意修復伴侶關係，重新檢視合作條款。關係穩定的伴侶可安排旅行或農曆年的度假，回溫愛情蜜度。

獅子座 

延續土天四分相的影響，大概金逆的緣故，明明有許多不錯的表現機會，心中卻暗藏了信心危機，怕做得不夠好成為眾矢之的，或表現亮眼而樹敵，雖打算新年力求不同，開年即有不可抗變數，出現妙人或妙事勾走了你的心。14日水逆期間造成合作、伴侶關係的疏離，工作失去協調或毅力不足而成效不彰，還是要加油做到好。月底金星轉正，降低對人的防備，自在做自己。

處女座 

本月對外、與人交際的頻率比往常高，守護水星入水瓶，同事、部下之間最好打開天窗說亮話，正面的切磋較量有助於彼此的能力提昇，配合廠商或合作之人有如棋逢敵手，共事起來十分舒心。1/10、1/18處事最好能利人利己，沒有算計較能達成目標，1/14-2/5 水逆對戀情造成影響，前任或許有事與你連絡。水逆期間親兄弟也要明算帳。農曆年前的家事多半靠你安排。

天秤座 

延續守護金星逆行與土天四分相的後座力，深感情誼維持不易，對親屬或連結緊密的友人更加關心，放生虛偽、有所隱瞞的戀情，不再維持失衡的關係。本月處理公務要據理力爭、條理分明，共事團隊的表現可圈可點，還有自己人做後盾，月底金星轉正，總結所得效益相當亮眼。14日進入水逆期間，小心遇到令人焦慮不安的情況，或找不到改變的做法，很可能會漏出破綻。

天蠍座

金逆對人際關係的衝擊持續發酵，要知道共事之人非朋友，是為了工作而努力的同伴，若有各自利益或績效的考量，別怪對方不顧情份，盡力在時限內完善各自的職責，即便出現拆夥、轉分派或請辭狀況，心理也會坦然，水逆來襲仍可穩住心神證明個人的價值。木星雙魚與中旬火海相位，對戀情從希望變失望，戳破愛情虛假的糖衣。心心念念真心想做的事，別再淪為空談。

射手座

火星射手從年底至此忙個不停，近來處理耗心神、複雜的份內事務，還有家人、孩子的依賴，累得無法專注工作，月中進入水逆， 明顯覺察有些規劃不太對勁要啟用備案，若下屬或同事狀況良好會是解套的好助力，壓力再大注意情緒失控或用冷暴力。22日左右狀況緩解可喘口氣歇息，跟家人、伴侶訴苦求安慰，相信一切可安然解決。月初的新戀情在金星轉正可確立名份。

摩羯座

月初四星在摩羯，處處讓人見識到你自身的實力和對商業趨勢或敏感話題的掌握度。上旬的新月、水星入水瓶，還有日金合相，重心都放在放大個人效益，讓自己能派上用場的事務上。華而不實的空話或浪漫，在你面前完全無功用。跨年、月初新戀情運勢看漲，注意對方是否虛有其表。1/14水逆謹慎理財，過年的開銷要有節制之外，別因眼前的利益捲入他人的麻煩事裡。

水瓶座 

太陽與守護天王讓你從年初即對新年充滿十足的新動力，激起大肆翻新的慾望。月初水星進水瓶與新月，頗有重見光明、得到晉升的可能性，即使承接壓力山大的職責或專案，也能愉快勝任。由於14日進入水逆，儘管18日天王轉正、20日進水瓶月，與自身相關的事務多少會呈現不順遂的狀況，若太粗心容易浪費掉難得的機會。戀情順其自然，小心見異思遷或多情的人。

雙魚座 

木星雖已進雙魚，可還沒換好檔，不能與新轉換的身份與環境無縫密合，水逆期間人們會放大檢視你的成績，若月底還無法勝任，難免被人誤以為你謊報能力，做人浮誇，八卦纏身。18日天王星回正的滿月是轉折點，必須面對必要的改變，不光是應急處置，而是從根本上的大幅改善，正好趁水逆反覆嘗試，失敗了還有水逆可怪。月初若有網戀、新戀情，月底可確立未來。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2022虎年生肖流年運勢解析！屬兔貴人桃花開、屬馬宜成家立業、屬猴財氣逼人

2022年12星座桃花運公開！各星座愛情運走向以及TOP3排名一次看

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

一瓶超萬用！皮膚科醫師教凡士林6種用法　低成本保養好省錢

一瓶超萬用！皮膚科醫師教凡士林6種用法　低成本保養好省錢

網公認「優點最多」星座Top 3 ！　冠軍愛情事業一把抓超有決心

網公認「優點最多」星座Top 3 ！　冠軍愛情事業一把抓超有決心

低溫急凍！營養師推4種「產熱食物」助暖身　還有起床1動作很重要 歐陽娜娜撞衫「新疆女神」翻車！　網嘆顏值太強：買家秀賣家秀 《單身》申芝燕撞衫女明星沒在輸！22吋螞蟻腰＋模特兒長腿正翻 宋智雅也上榜！「最強撩男高手」4大星座女　Top 1各種類型都愛她 新手要知道的「登山裝備攻略」！帶齊了挑戰這3座絕對沒問題 「神力女超人」低胸背心好火辣　與安雅撞同款Tiffany項鍊沒輸 Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面