1月12星座運勢，首個水逆來臨！獅子工作不順、處女前任來找

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

結束前一年風風火火的震撼，甫進新年的氛圍充斥興奮與追求刺激的渴望，熱衷於翻新、改變，月初的新月和水星進水瓶，引領我們尋求原創和獨特的想法，享受與朋友的社群的交流，若太以發摟網路新聞為樂，於1/14-2/5本年第一次水逆，要回收四散的注意力，聚焦在與自身相關的重要發展、工作期許為主。

上半旬太陽觸動兩大吉星金星、木星以及夢幻的海王，人們恢復自信而樂觀的心境，可充分利用這一片光明的時期擴大視野與行事格局，為夢想與理想挺身而出，但不要過度。此時期也是有益於愛情和各類情感的發展，將近農曆年，金星又在月底轉正行，人生經過金逆的整頓，更清楚該把時間留給真正親近的人、有益於己的事。

逆行5個月的天王在1/18巨蟹滿月當天轉正，關係、家庭潛藏的暗流至此浮出表面，若能真誠溝通將可獲得疏解。延宕的專案將鬆綁，莫名的厭世感差不多會消散，可以敞開胸懷。

牡羊座

新年初，守護火星在射手，還有太陽與天王、金星的激勵，可朝著心之所嚮的理想發展，輕易地改變現況，只要你願意，就能從低迷沉悶的狀態找出解決方法。只是12日左右與14日進入水逆，原本信心滿滿會稍微受挫，陷入僵局或有出乎意料的發展，而暫停一開始的打算，暫離混亂的局面。月底火星強勢回升、金星轉正，相信一切都會好起來的，戀情穩定，會考慮結婚。

金牛座

月初還在土天四分相與守護金星逆行的氛圍裡，直面了人生感情的魔考或財務難關，當初一步錯步步錯，你其實認為自己是占理的，可說穿了彼此都有要承擔的責任，雖想力挽狂瀾可怎麼做都尷尬。新月過後散去了悔暗，日金合相與金海六分，明白此時撕破臉的狀況已難以修復，被貪去、覇佔的金錢也拿不回來，天王金牛於滿月時轉正，耐心等到月底，有機會撥亂反正。

雙子座

木雙魚照亮你的事業與未來發展，有走好運的感覺，守護水星月初進水瓶，思緒靈活，做事備感遊刃有餘，面試新工作、開拓新事業或洽談合作，若拿出原創作品及創新概念，定能讓人留下深刻印象，1/14水逆之前日子過得順順當當，如果可以，重要合約、錄取通知最好在水逆前拿到簽妥的文件。1/10、1/18任何文件處理都要謹慎。愛情面對多位異性的追求，擺盪中。

巨蟹座

年初浮現許多想法與夢想，什麼都想要，但火星造成的生活、工作壓力，或健康狀況，使得打算擴展的計劃失敗，搞不清優先順序而押錯寶，中旬左右很想逃走不想面對，14日開始水逆，更想趕緊甩包，讓別人操煩，直到18日滿月天王轉正，才正視內心的煩躁，做出彌補，願意修復伴侶關係，重新檢視合作條款。關係穩定的伴侶可安排旅行或農曆年的度假，回溫愛情蜜度。

獅子座

延續土天四分相的影響，大概金逆的緣故，明明有許多不錯的表現機會，心中卻暗藏了信心危機，怕做得不夠好成為眾矢之的，或表現亮眼而樹敵，雖打算新年力求不同，開年即有不可抗變數，出現妙人或妙事勾走了你的心。14日水逆期間造成合作、伴侶關係的疏離，工作失去協調或毅力不足而成效不彰，還是要加油做到好。月底金星轉正，降低對人的防備，自在做自己。

處女座

本月對外、與人交際的頻率比往常高，守護水星入水瓶，同事、部下之間最好打開天窗說亮話，正面的切磋較量有助於彼此的能力提昇，配合廠商或合作之人有如棋逢敵手，共事起來十分舒心。1/10、1/18處事最好能利人利己，沒有算計較能達成目標，1/14-2/5 水逆對戀情造成影響，前任或許有事與你連絡。水逆期間親兄弟也要明算帳。農曆年前的家事多半靠你安排。

天秤座

延續守護金星逆行與土天四分相的後座力，深感情誼維持不易，對親屬或連結緊密的友人更加關心，放生虛偽、有所隱瞞的戀情，不再維持失衡的關係。本月處理公務要據理力爭、條理分明，共事團隊的表現可圈可點，還有自己人做後盾，月底金星轉正，總結所得效益相當亮眼。14日進入水逆期間，小心遇到令人焦慮不安的情況，或找不到改變的做法，很可能會漏出破綻。

天蠍座

金逆對人際關係的衝擊持續發酵，要知道共事之人非朋友，是為了工作而努力的同伴，若有各自利益或績效的考量，別怪對方不顧情份，盡力在時限內完善各自的職責，即便出現拆夥、轉分派或請辭狀況，心理也會坦然，水逆來襲仍可穩住心神證明個人的價值。木星雙魚與中旬火海相位，對戀情從希望變失望，戳破愛情虛假的糖衣。心心念念真心想做的事，別再淪為空談。

射手座

火星射手從年底至此忙個不停，近來處理耗心神、複雜的份內事務，還有家人、孩子的依賴，累得無法專注工作，月中進入水逆， 明顯覺察有些規劃不太對勁要啟用備案，若下屬或同事狀況良好會是解套的好助力，壓力再大注意情緒失控或用冷暴力。22日左右狀況緩解可喘口氣歇息，跟家人、伴侶訴苦求安慰，相信一切可安然解決。月初的新戀情在金星轉正可確立名份。

摩羯座

月初四星在摩羯，處處讓人見識到你自身的實力和對商業趨勢或敏感話題的掌握度。上旬的新月、水星入水瓶，還有日金合相，重心都放在放大個人效益，讓自己能派上用場的事務上。華而不實的空話或浪漫，在你面前完全無功用。跨年、月初新戀情運勢看漲，注意對方是否虛有其表。1/14水逆謹慎理財，過年的開銷要有節制之外，別因眼前的利益捲入他人的麻煩事裡。

水瓶座

太陽與守護天王讓你從年初即對新年充滿十足的新動力，激起大肆翻新的慾望。月初水星進水瓶與新月，頗有重見光明、得到晉升的可能性，即使承接壓力山大的職責或專案，也能愉快勝任。由於14日進入水逆，儘管18日天王轉正、20日進水瓶月，與自身相關的事務多少會呈現不順遂的狀況，若太粗心容易浪費掉難得的機會。戀情順其自然，小心見異思遷或多情的人。

雙魚座

木星雖已進雙魚，可還沒換好檔，不能與新轉換的身份與環境無縫密合，水逆期間人們會放大檢視你的成績，若月底還無法勝任，難免被人誤以為你謊報能力，做人浮誇，八卦纏身。18日天王星回正的滿月是轉折點，必須面對必要的改變，不光是應急處置，而是從根本上的大幅改善，正好趁水逆反覆嘗試，失敗了還有水逆可怪。月初若有網戀、新戀情，月底可確立未來。

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