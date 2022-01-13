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走進人生新階段！蔡詩芸大讚老公神隊友，希望成為女兒的超級媽媽

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

優雅大氣、酷潮率性、時尚未來，面對各種創意發想接受度極高，在鏡頭前擺出自己的風格；鏡頭外放鬆自在，說到有趣的部分會爽朗地放聲大笑，於時光與新生活階段的磨碾融冶中，蔡詩芸 Dizzy Dizzo 去蕪存菁，淬鍊出有別以往的精彩。

突破自我，音樂從來不是挑戰

去年以創作專輯《Sky》入圍金音獎「最佳嘻哈專輯獎」，Dizzy說最開始根本沒想過要唱饒舌，製作人給她建議時，她原本有點不能接受，「我剛開始只想要唱歌，但後面覺得為什麼不試試看，就寫了〈Radar〉，然後發現Rap好像還滿不錯的」，入圍的肯定，再加上聽眾因她的突破而逐步增加，讓她對自己的音樂目標越來越有信心。

她從小就愛聽歌，接觸不同元素的歌曲，「音樂對我來說不算是一種挑戰，我覺得是還滿愉快的事」，回頭看先前作品，「以前做了一些東西，好像相對不是屬於我自己的，那比較是一個挑戰，現在嘗試到自己喜歡的風格，我覺得自己還滿快樂的」。她觀察現在的嘻哈音樂，加了像搖滾、流行的元素進去，接下來自己也會做新的嘗試，她一直有在做新歌、也有新的合作，今年也打算推出新專輯，希望粉絲們拭目以待。

生小孩是最大膽的冒險

有個2歲女兒 Katiya，Dizzy 坦言目前生活都繞著她打轉，在工作、做音樂以外的生活，就是專心當個媽媽，生小孩是她人生做過最大膽、最有冒險精神的事情，「你的身體跟生活會有很多不一樣的改變，以前沒有想像到會改變那麼大，女人真的是還滿偉大的」

生了小孩以後的生活，也和 Dizzy 原先想像得不太一樣，她大笑說：「有些媽媽她們很會放手，還是可以過自己的生活，我以前還沒生小孩的時候覺得，我也是這種媽媽，一生完的時候發現，Oh！No！好像不是這樣子。」捨不得錯過女兒成長的每個小小變化，像她現在會講一些簡單的詞彙，表情也很豐富，「不管多累，看到小孩就覺得一切都值得」，愛女之情溢於言表的她，也想佔滿女兒的視線，看到女兒開始學唱兒歌，她更搞笑表示，「我還覺得是不是入錯行業了，那個市場好像更大」。

其實我一直都不是願意放棄的人，就是一定要相信自己可以做得到。

心甘情願、全心全意投入在照顧女兒的世界裡，她笑說：「基本上沒有自己的時間，明年可以再調整看看，但是我還是覺得，會有點做不太到。」所幸老公王陽明是她的神隊友，兩人都對照顧女兒和家庭同樣投入，雖然她是主要照顧者，但老公會給很多情緒上的支持，需要幫忙時只要開口，老公就會協助她，平常不太會特別鼓勵她的 Sunny，某一天也特別稱讚她做得很好、很用心，兩人甚至因為有了女兒而更深入了解對方，「我覺得 Sunny 很棒的地方是，他不會去跟我爭一些東西，可能是因為我個性也比較強烈，Happy wife，happy life，哈哈」！

媽媽就是我的 Idol

Dizzy 曾說過家教甚嚴，媽媽非常要求她的言行舉止和人格養成，她後來才知道，在高中時，媽媽會躲在房門外偷聽她講電話，當時的她也有著屬於青少年小叛逆行為，媽媽身邊的員工們都知情，也會私下提醒媽媽這些事情，「現在想想，小時候我還滿天真的」，開玩笑吐槽自己糊塗、傻氣的一面，但言談中飽含對媽媽的感謝，媽媽不太對她說好聽話，總是直來直往，「但從小到大她就一直叫我『要堅強』，要找自己的路。不能被世界打敗，自己要勇敢面對」。有了小孩後的 Dizzy 更能體會媽媽的用心良苦，「媽媽就是我的 Idol，她真的是我的 Superwoman，整個家庭不能沒有她。她一直以來教我很多，我希望我以後也能當女兒的超級媽媽」。

可是不去試你就永遠都不知道，要大膽地去做，什麼東西都不要排斥。

找到每個階段的快樂

無論是作為女兒、老婆或是媽媽的角色，還是身為公眾人物，都難免面臨不同面向的壓力，Dizzy 認為要如何做到最好的自己，找到所有事情的平衡，是壓力最大的部分，她自己觀察社會現象，不少人會看著別人的社群媒體發文，找尋自己心目中最完美的生活與家庭樣貌，甚至艷羨別人的生活，「不停在追求一種好像很不真實的完美，我覺得這壓力還滿大的」，外界眼光當然會帶來壓力，但她對自己誠實，「我知道我不是一個最完美的媽媽、老婆、女兒，但是就是繼續努力，做到我最好，做好自己就好了，這是最重要的」。

她也推薦透過運動紓壓，從小在澳洲雪梨長大的 Dizzy，紓壓首選就是跟「水」有關的活動，像是自由潛水、衝浪，像爬山跟大自然接觸，她也覺得很能釋放壓力。她說雪梨有不少秘境，除了知名的邦代海灘（Bondi beach）外，建議大家也可以去其他海灘看看，菲律賓愛妮島、瑞士、墾丁都是她喜歡的秘境，最近她還很喜歡南投的文心園，「那邊養很多小動物，也是可以買植物的地方，很美，對面還有吃西餐的餐廳，很舒服、很溫馨的感覺，建議喜歡植物的人可以去看看」。

對於自我探索與成長，找到自己真心的想望，她說生活時刻都在改變，沒有一個特定的方法，但不變的是，「在每個階段找到自己開心的事情最重要」，生活面上可能會碰到不少自己不願意做、不願面對的事情，如果真的很不喜歡，Dizzy 會選擇快速調整自己，但有選擇時，會遠離那些帶來負面的、不愉快的人事物，「有時人很好，就會一直被壓迫，壓迫到一個程度就會爆發，我覺得人真的不用太好，不用留不開心的人或事情在身邊」。

她也常會跳脫出來，試著以第三人角度凝視自己，不時自問：「你想要什麼？這就是你接下來五年希望自己成為的樣子嗎？」如果不是，就去做調整、去面對，她說不難理解踏出舒適圈會有擔憂害怕，也並非一句簡單的「不要害怕」就能讓人鼓起勇氣，「可是不去試你就永遠都不知道，要大膽地去做，什麼東西都不要排斥，其實我一直都不是願意放棄的人，就是一定要相信自己可以做得到」。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

專訪｜樸實無華的古靈精怪！方郁婷抱回金馬像做夢　談拍戲：笑比哭更難

封面人物｜蔡詩芸生女後感性謝媽媽：她教我要堅強，大讚王陽明育兒神隊友

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 蔡詩芸, 王陽明

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