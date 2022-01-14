fb ig video ETtoday search mobile

陳昊森：全世界只有你可以打敗自己，只要贏過你自己就好

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

在每分每秒都能成名的年代裡，要能保持人氣不墜，實力是唯一正解，更重要的是保持謙遜的心。在昊森身上看到的，是這兩者適切巧妙的結合與平衡。沒有因為爆紅失去初心，在事業上的快速成長，昊森展現的是戰戰兢兢的精神，有不理解的地方就勇敢舉手發問、尋求幫助，他說：「去相信全世界都願意幫助你的時候，其實就會有答案，消化這些答案後，就會成為很好的動力與經驗。」

願意跳脫舒適圈，不斷反轉每一個人設的可能性，在戲劇表演中的摸索，慢慢長成每一個階段最好的自己。演戲對昊森來說，不只是職業，而是在有生之年，自我實現、保持勇敢的最好方式。

去相信全世界都願意幫助你的時候，其實就會有答案，消化這些答案後，就會成為很好的動力與經驗。

最好的禮物

出道短短時間受矚目，好作品加上被認同的演出，是運氣當然也是實力結合的最佳結果。關於何謂「演員」這件事，在昊森心中也有更遠大的理想，因此才有不斷的探問，他說：「最近和前輩聊到演戲，記得我跟他說，其實到了現在我都不覺得自己是會演戲的人，甚至根本不知道什麼叫做演戲。只覺得自己只是把對角色或劇本的第一印象表現出來，僅此而已。本來自己設定好的人物狀態，到了拍攝現場後，又全都不一樣了（笑）。」

而在每次的拍攝中，遇見了不同的對手以及導演，就會有不同的工作模式，不拘泥在自己的舊模式，願意持續接受新的可能，就會有全新的領悟與成長，昊森說：「後來我嘗試用不同方法去看待劇本，就發現很多過去沒體會過的細節與火花。演員這條路，一直抱著學習的心態來面對。每個階段都會帶給你什麼，又會要你放棄些什麼，我覺得是上天給自己很好的禮物，要我不斷經歷，不斷去闖。」

人生每個階段都會帶給你什麼，又會要你放棄些什麼，要你不斷經歷，不斷去闖。

真實很難但必要

「保持真實」是早前訪問昊森對於自我定義的關鍵字，經過了這段時間，中心德目改變了嗎？他笑著說：「很難，真的很難。不管是在工作上或是面對世界，遇上許多人事物，會開始有所動搖，不禁讓人開始產生懷疑。保持真實或是所謂『Real』的態度，究竟是對還是錯？」

然而，所謂的「Real」有時成了口無遮攔，又或是不得體的表現，人生真的好難？昊森繼續說：「我覺得所謂的『Real』，不是想講什麼就講，想做什麼就做，而是真正做到『忠於自己』。換個角度來看，對得起自己很重要，即是被全世界討厭，也不要跟自己過不去。當你願意由內而外呈現真實樣貌，別人就會用『Real』來定義你這個人，不需要假裝，也不需要刻意。真實沒有一定好或不好，端看個人的選擇而已。」

所謂的「Real」，不是想講什麼就講，想做什麼就做，而是真正做到「忠於自己」。

贏過你自己就好

25歲獅子座，男孩以上、男人未滿，處於半熟階段。如果說每個人心中都有一個孩子，現在昊森心中的那位，又是什麼模樣？「很多時候以為自己是個男人，但碰上某些事情必須展現『大人』的樣子時，又覺得自己像是個孩子（笑）。」他說。

然而，男孩僅管自認還是很幼稚，愛做天馬行空的夢，不過也因為如此，有著過人的膽試與勇氣，越挫越勇，字典裡沒有「不可能」。昊森繼續說：「我很享受被質疑的感覺，每當被別人激到的時候，會讓我產生無比的鬥志，心中燃起一股力量，認為我做不到的事，我就做給你看。總歸來說，我不會害怕突如其來的壓力，反而覺得是件好事，讓自己不斷想去突破，就不會故步自封，一直留在原地。也不需要刻意跟別人比較，全世界只有你可以打敗自己，只要跟自己比、只要贏過你自己就好。」

全世界只有你可以打敗自己，只要跟自己比、只要贏過你自己就好。

總會有那麼一天

或許是樂觀的天性使然，在昊森的眼裡，沒有所謂的黑暗低潮時刻，他說：「老實說，我很少遇上這樣的情緒，如果有的話我會選擇放空和獨處，當下的情緒經過時間沈澱，釐清始末後，總會找到解題的方式。」

最近愛上Tobacco味的香水，不工作的時候喜歡看電影影集，看看前輩如何揣摩角色，對於這幾年在世界各地蔚為風潮的韓國影視，更是愛不釋手，問問昊森是否有情有獨鍾的作品或是演員，他說：「元斌的《大叔》是我的第一名，其他還有很多數不完，特別喜歡劉亞仁、河正宇、玄彬、孔劉、宋康昊、鄭有美、金泰希、鄭好娟。」會不會有那麼一天，自己的名字可以和這些演員擺在同一部作品裡？昊森興奮地說：「我會持續努力，相信總會有那麼一天。」

遇上黑暗低潮時刻，放空獨處是很好的選擇，當下情緒經過時間沈澱，總會找到解題的方式

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

專訪｜樸實無華的古靈精怪！方郁婷抱回金馬像做夢　談拍戲：笑比哭更難

封面人物｜蔡詩芸生女後感性謝媽媽：她教我要堅強，大讚王陽明育兒神隊友

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 陳昊森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益

羅霈穎善心延續　珍藏愛馬仕、香奈兒包5,000元起標拍賣做公益

星巴克「絕美毛毛包」竟是福袋！酪梨綠、奶茶棕兩色搭迷你包Q爆

星巴克「絕美毛毛包」竟是福袋！酪梨綠、奶茶棕兩色搭迷你包Q爆

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

羽絨外套下殺499元超划算　修身剪裁保暖又顯瘦 1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光 陳庭妮被200萬卡地亞鑽戒套牢！　2克拉經典款洩胡宇威的用心 羅霈穎精品拍賣會入場方式曝光！愛馬仕、香奈兒包5千元起標 Angelababy全身撞衫Jisoo！「搶人間DIOR」網一面倒：她贏太多 潔西卡隨意露一手都是百萬勞力士　疊戴卡地亞珠寶洩貴婦身家 Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面