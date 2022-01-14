陳昊森：全世界只有你可以打敗自己，只要贏過你自己就好

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

在每分每秒都能成名的年代裡，要能保持人氣不墜，實力是唯一正解，更重要的是保持謙遜的心。在昊森身上看到的，是這兩者適切巧妙的結合與平衡。沒有因為爆紅失去初心，在事業上的快速成長，昊森展現的是戰戰兢兢的精神，有不理解的地方就勇敢舉手發問、尋求幫助，他說：「去相信全世界都願意幫助你的時候，其實就會有答案，消化這些答案後，就會成為很好的動力與經驗。」

願意跳脫舒適圈，不斷反轉每一個人設的可能性，在戲劇表演中的摸索，慢慢長成每一個階段最好的自己。演戲對昊森來說，不只是職業，而是在有生之年，自我實現、保持勇敢的最好方式。

去相信全世界都願意幫助你的時候，其實就會有答案，消化這些答案後，就會成為很好的動力與經驗。

最好的禮物

出道短短時間受矚目，好作品加上被認同的演出，是運氣當然也是實力結合的最佳結果。關於何謂「演員」這件事，在昊森心中也有更遠大的理想，因此才有不斷的探問，他說：「最近和前輩聊到演戲，記得我跟他說，其實到了現在我都不覺得自己是會演戲的人，甚至根本不知道什麼叫做演戲。只覺得自己只是把對角色或劇本的第一印象表現出來，僅此而已。本來自己設定好的人物狀態，到了拍攝現場後，又全都不一樣了（笑）。」

而在每次的拍攝中，遇見了不同的對手以及導演，就會有不同的工作模式，不拘泥在自己的舊模式，願意持續接受新的可能，就會有全新的領悟與成長，昊森說：「後來我嘗試用不同方法去看待劇本，就發現很多過去沒體會過的細節與火花。演員這條路，一直抱著學習的心態來面對。每個階段都會帶給你什麼，又會要你放棄些什麼，我覺得是上天給自己很好的禮物，要我不斷經歷，不斷去闖。」

人生每個階段都會帶給你什麼，又會要你放棄些什麼，要你不斷經歷，不斷去闖。

真實很難但必要

「保持真實」是早前訪問昊森對於自我定義的關鍵字，經過了這段時間，中心德目改變了嗎？他笑著說：「很難，真的很難。不管是在工作上或是面對世界，遇上許多人事物，會開始有所動搖，不禁讓人開始產生懷疑。保持真實或是所謂『Real』的態度，究竟是對還是錯？」

然而，所謂的「Real」有時成了口無遮攔，又或是不得體的表現，人生真的好難？昊森繼續說：「我覺得所謂的『Real』，不是想講什麼就講，想做什麼就做，而是真正做到『忠於自己』。換個角度來看，對得起自己很重要，即是被全世界討厭，也不要跟自己過不去。當你願意由內而外呈現真實樣貌，別人就會用『Real』來定義你這個人，不需要假裝，也不需要刻意。真實沒有一定好或不好，端看個人的選擇而已。」

所謂的「Real」，不是想講什麼就講，想做什麼就做，而是真正做到「忠於自己」。

贏過你自己就好

25歲獅子座，男孩以上、男人未滿，處於半熟階段。如果說每個人心中都有一個孩子，現在昊森心中的那位，又是什麼模樣？「很多時候以為自己是個男人，但碰上某些事情必須展現『大人』的樣子時，又覺得自己像是個孩子（笑）。」他說。

然而，男孩僅管自認還是很幼稚，愛做天馬行空的夢，不過也因為如此，有著過人的膽試與勇氣，越挫越勇，字典裡沒有「不可能」。昊森繼續說：「我很享受被質疑的感覺，每當被別人激到的時候，會讓我產生無比的鬥志，心中燃起一股力量，認為我做不到的事，我就做給你看。總歸來說，我不會害怕突如其來的壓力，反而覺得是件好事，讓自己不斷想去突破，就不會故步自封，一直留在原地。也不需要刻意跟別人比較，全世界只有你可以打敗自己，只要跟自己比、只要贏過你自己就好。」

全世界只有你可以打敗自己，只要跟自己比、只要贏過你自己就好。

總會有那麼一天

或許是樂觀的天性使然，在昊森的眼裡，沒有所謂的黑暗低潮時刻，他說：「老實說，我很少遇上這樣的情緒，如果有的話我會選擇放空和獨處，當下的情緒經過時間沈澱，釐清始末後，總會找到解題的方式。」

最近愛上Tobacco味的香水，不工作的時候喜歡看電影影集，看看前輩如何揣摩角色，對於這幾年在世界各地蔚為風潮的韓國影視，更是愛不釋手，問問昊森是否有情有獨鍾的作品或是演員，他說：「元斌的《大叔》是我的第一名，其他還有很多數不完，特別喜歡劉亞仁、河正宇、玄彬、孔劉、宋康昊、鄭有美、金泰希、鄭好娟。」會不會有那麼一天，自己的名字可以和這些演員擺在同一部作品裡？昊森興奮地說：「我會持續努力，相信總會有那麼一天。」

遇上黑暗低潮時刻，放空獨處是很好的選擇，當下情緒經過時間沈澱，總會找到解題的方式

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