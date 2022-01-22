透膚黑絲襪自帶性感濾鏡！5款精品老花款一穿美上天，腿部線條更好看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

秋冬時節雖然說是時尚大季，不過有時候天氣過於寒冷，鑑於保暖需求，一個不小心就會穿得過於臃腫⋯⋯。為了能在寒冷的冬日依舊能穿出時髦性感風格，可以嘗試看看上寬下窄的搭配方法，而「下窄」的部分就可以選擇絲襪！絲襪可以掩飾腿上的傷疤、修飾腿部線條和膚色，宛如腿部的第二層肌膚。從透膚絲襪、精品logo印花款式到網襪，本篇搜羅了各大女星的穿搭範本，並附上6款推薦絲襪，往下滑看看哪一款最適合自己▼





透膚黑色絲襪

透膚的黑色絲襪可以說是最不會出錯，像是一種性感濾鏡，呈現出腿部線條最美的樣子。而在搭配這種絲襪的時候，建議選擇與絲襪顏色相近的鞋款，營造出長腿的視覺效果；另外也避免選擇踝靴，截斷在腳踝處視覺上容易顯得小腿粗壯。

推薦款1：Kanebo Beauty美肌褲襪

透膚黑色絲襪何其多，而這之中編輯私心認為CP值最高的就是由Kanebo Beauty所推出的美肌褲襪，恰到好處的透膚感，絲質舒適不扎膚，而且一雙百元價即可入手！

精品老花絲襪

近一兩年，許多精品都有推出品牌的老花圖樣絲襪，且多為透膚的款式，有著前述的性感魅力，卻多了一分層次感，即使是全黑穿搭也因為圖紋的點綴為整體造型加上細節。









推薦款2：Fendi FF Karligraphy褲襪

由老佛爺為Fendi所設計的FF logo，以書寫體的字樣呈現，爾後也被Fendi稱為「Karligraphy」。不只有黑色，另有白色、橘棕、酒紅顏色選擇。

推薦款3：Givenchy



推薦款4：Gucci

推薦款5：Burberry

短襪＋絲襪

只穿絲襪若覺得單調，也可以將層次疊加的概念應用在此。承如前言所說，絲襪宛如腿部的第二層肌膚，再套上一雙襪子呈現出不一樣的絲襪穿搭。

推薦款6：Saint Laurent點點絲襪

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