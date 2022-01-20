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經典「微外翻短髮」重回流行　自然率性不做作、長短瀏海都適合

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

2022髮型以自然光澤、瀏海造型為主，比起明顯的造型，更著重在自然質感的呈現，今天要介紹的自然外翻短髮也是如此。

短髮造型

以往常見的短髮髮型，較常見的整理方式就包含內彎，無論是自行使用電棒，或是直接請設計師在髮尾燙Ｃ字。然而短髮整理方式越來越多元，造型也越來越多變，不算是捲度、但卻自然好看的微外翻造型，重新的受到大家喜愛。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

微外翻短髮

這款髮型指的不是髮尾明顯且整齊地向外翹起，而是沒有明顯的捲度，恰巧可以展現秀髮原生或是染髮後帶出的光澤，到乍看下相當簡單的髮型，想要讓整體好看有精神，最重要的就是不能扁塌、更不能毛躁，以健康蓬鬆的髮根帶出後腦勺的自然弧度，往下順到髮尾自然地向外擺動，是否整齊一致則端看個人造型喜好決定。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

短瀏海、長瀏海都適合

2022髮型還有一大重點就是瀏海，而微外翻短髮更是搭配不同長度瀏海能呈現出不同氛圍，但卻完全沒有違和感，非常百搭。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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延伸閱讀：

● 2022 中短鎖骨髮造型：子瑜出道首剪短、《那年，我們的夏天》金多美氣質滿分

● 光澤秀髮養成術！2022髮品推薦：Aesop、Oribe、巴黎萊雅、巴黎卡詩…

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮型, 瀏海, 短髮

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