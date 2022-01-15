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《那年我們》崔宇植的9個TMI　顏值會隨季節改變，酒量大公開

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

由崔宇植、金多美主演的文藝韓劇《那年，我們的夏天》在社群上掀起討論。多年後再次相遇的戀人，探討從青澀到輕熟階段的情感，引起觀眾共鳴。

 
 
 
 
 

 
 

崔宇植戲中飾演男主角崔雄，看似懶散，對於人生毫無規劃，但卻有著繪畫天賦的建築畫家，與金多美飾演的女主角國延秀，因為高中時期一同拍攝紀錄片，原本個性截然不同的兩人最終走在一起，歷經了許多酸甜苦辣而分開，到了即將邁入30歲前，又因為工作遇上了，從過往戀情的回憶中，慢慢找回面對彼此的感覺，原來過去不曾消失，端看我們怎麼去把握當下，構築屬於自己的幸福。

崔宇植、金多美 《魔女》後再相遇

2018年電影《魔女》，作為金多美初試啼聲的作品，讓整個韓國影劇圈看見了新生代女演員的可能。崔宇植和金多美在戲中關係是死對頭，兩人幼時都被國家抓去做超能實驗。長大後兩人在碰面，形成了緊張的對峙關係，這次在《那年，我們的夏天》中的關係，和《魔女》有著微妙的對照感。網友將《魔女》舉槍與《那年，我們的夏天》噴水槍的畫面擺在一起，相當有趣。續集電影《魔女2》預計在2022年中上映，原本死去的崔有望復活，是否能和金再次創造經典名場面呢？

崔宇植的寶藏魅力

睽違4年回歸小螢幕，崔宇植早前透過電影《寄生上流》迎來許多關注，這次飾演建築畫家崔雄，可以說是非常適合他氣質的角色，無害的鄰家大男孩氛圍，時而流露出斯文儒雅的魅力，劇中讓金多美學生時代以及現在無意識陷入情網，想要抽身離開，但卻發現自己無能為力，想好好愛護眼前這個人，感覺可以好好一輩子走下去的那種類型。（花痴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

崔宇植9個你不知道的事

關於崔宇植，相信很多人都知道他和朴敘俊、朴炯植、防彈V、Peakboy（Wooga），「泡澡LINE」情同親兄弟的關係。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

由於崔近期因戲再度人氣上漲，韓網整理了他的TMI（Too much information）讓粉絲深度了解這位寶藏暖男！

1.本名是Edward Choi，雖然出生在韓國，但其實是加拿大人

2.曾申請上加拿大名校Simon Fraser University研究生院，不過中途退學

3.想挑戰沒有台詞的角色，並且在2011年電視劇《夥伴》中嘗試過女裝

4.喜歡衝浪、滑雪、攀岩

5.花粉過敏，擁有季節性顏值，夏天眼睛變小，冬天臉變好看

6.最拿手的菜是煎蛋

7.酒量是燒酒1瓶半

8.娃娃臉所以個子看起來好像不高，但其實有181公分

9.雖然飾演崔雄是畫家，但本人繪畫實力一言難盡

戲中繪畫充滿天賦，但實際上崔宇植對於繪畫似乎不如戲中角色，有種一言難盡的風格。早前經紀公司在YT頻道公開了崔畫同公司藝人的肖像，結果....各位自己點開影片體會吧！

你是不是也被崔宇植的表現圈粉呢？他的新電影《無間對決》在連續劇播出的同時上映，台灣1月14日看得到！Netflix《那年，我們的夏天》每週一、二同天跟播。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 崔宇植

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