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張鈞甯全身精品高調滑雪！　網歪樓看「超狂筷子腿」：想要同款

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▲▼張鈞甯 。（圖／翻攝自微博）

▲張鈞甯 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

39歲台灣女星張鈞甯一向維持姣好體態，近期她PO出滑雪美照，身穿厚重羽絨外套卻完全不顯臃腫，隨著鏡頭拉遠時，一雙纖細「小鳥腿」超搶鏡，引發網友熱議：「一般人穿這樣應該會胖死」、「美麗不凍人」。

▲▼張鈞甯 。（圖／翻攝自微博）

▲▼張鈞甯 。（圖／翻攝自微博）

▲張鈞甯身穿Chloé與Fusalp聯名滑雪系列。（圖／翻攝自微博）

張鈞甯工作室日前發出一系列美照，並寫下：「今天滑雪場裡有一隻冬日精靈出沒，穿著優雅漂亮的雪服，你們有看到嗎？ 張鈞甯說自己快20年沒滑雪。」畫面中張鈞甯滑雪裝備非常到位，幾乎從頭到腳都是精品，穿著Chloé與Fusalp聯名滑雪系列，以冬日白及海軍藍作為主色調，系列還包括羊毛領長外套、滑雪夾克、羽絨斗篷等單品，機能之餘相當時尚。

▲▼張鈞甯 。（圖／翻攝自微博）

▲▼張鈞甯 。（圖／翻攝自微博）

▲張鈞甯纖細身材成為亮點    。（圖／翻攝自微博）

張鈞甯再以加拿大知名的高端戶外時尚品牌Moose Knuckles耐寒外套上身，保暖裝備一個都沒少。在鏡頭捕捉下張鈞甯俏皮擺拍，然而網友也發現，就算全身包緊緊，張鈞甯一雙筷子腿依舊很醒目，完全沒被厚重衣物所埋沒，身材曲線非常纖細，使得粉絲驚呼：「張鈞甯太瘦了」、「是我見過把滑雪服穿得最好看的」、「39歲還這麼有少女感」、「身材太好」。

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關鍵字：

張鈞甯, 滑雪, 穿搭, Chloé, Fusalp

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