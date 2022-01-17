《分手中》宋慧喬上班服裝公開！8間高質感、親民價小資女要知道

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由宋慧喬、張基龍主演的韓劇《現正分手中》，喬妹在劇中飾演服裝品牌SONO的設計組長河恩英，每次出場的造型是劇情以外值得關注的亮點，從喬妹自己代言的韓國品牌Michaa、韓星們都愛的Instantfunk到H&M集團旗下的& Other Stories…共8間服裝品牌一次報你知。

Joseph

誕生於1972年的英國品牌Joseph，早已是梅根王妃、凱特摩絲、安潔莉娜裘莉…等名人的愛牌，主打都會極簡風格，凡是關於女生的日常所需，都能在Joseph找到合適的服裝，宋慧喬在劇中曾穿著亮黃色皮革綁帶大衣。

& Other Stories

來自H&M集團旗下的高質感時尚品牌& Other Stories，大家應該都不陌生，以極簡北歐風為主打，搭配柔美色調和圖騰印花，加上高質感的服裝款式，在世界各地都有不少擁護者，宋慧喬在劇中曾穿著& Other Stories所推出的黑色皮革雕花襯衫。

Michaa

河恩英在劇中所穿的白色長版大衣，就是2002年由韓國SISUN集團推出的輕奢品牌Michaa，精心挑選進口面料打造，以高品質的柔美風格為主打，比起傳統呆版的成套裝束，Michaa憑著現代曲線的剪裁輪廓，深受韓國上班族女性的青睞。

Instantfunk

於2015年成立的Instantfunk，受到不少韓星的青睞，宋慧喬曾在《現正分手中》選擇深色長版西裝領大衣亮相，品牌以經典為基礎，注入當代時尚美學，設計出服飾、配件甚至是3C週邊商品。

AVAM

由韓國造型師Kyoung Won Choi所創立，致力提供女性一天所需的服裝風格，不論是白天上班、夜晚聚會甚至週末休閒，都是AVAM所涵蓋的服裝款式，在前面幾集中，宋慧喬就曾換上AVAM成套條紋居家服。





Recto

法文意旨紙張正面的意思，創辦人Jung Ji-Yeon欲想打破男、女裝的界線而創立，主打中性、摩登的品牌精神，喬妹在劇中的黑色皮革夾克充分展現Recto的品牌理念。

EENK

出現在不少韓劇中的EENK，由設計師Lee Hyemee一手創立，以提供女性最完整的穿著為宗旨，商品種類相當豐富，包括服飾、包包、帽款甚至是首飾，更是Blackpink Jennie、Red Velvet Joy、少女時代太妍等女星的愛牌。在前幾集中，宋慧喬身上的蕾絲西裝領外套就出自EENK。

Your Name Here

曾多次在《現正分手中》出現的品牌之一，包括第一集宋慧喬所穿著的牛仔襯衫、長褲；與男友母親見面的深灰色成套西裝；工作時穿著的黑白條紋長版襯衫...都是來自韓國服飾品牌Your Name Here，品牌主打簡約、摩登的都會裝束，豐富的服裝款式加上親民的售價，是韓國女生們的愛牌。

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