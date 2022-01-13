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韓星人手一件「小香風外套」！宋慧喬直接穿超仙、娜璉搭襯衫好氣質

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文／美人圈

今年吹起「小香風麗」熱潮！韓妞們幾乎人手一件，但小香風外套華的設計，容易看起來太過成熟，讓妳遲遲無法入手？不妨來看看以下6位韓星的「小香風外套穿搭」，掌握以下穿搭技巧，也能兼具時髦及女人味！

小香風外套穿搭範本1：宋慧喬

宋慧喬選擇斜紋軟呢布料的小香風外套，搭配上水手領及金絲滾邊設計，整體溫柔又充滿女人味！短版外套和柔美百褶裙，加上腳踩細跟靴，不僅拉長比例，全身同色系的奶油白色穿搭更是仙氣爆棚！

小香風外套穿搭範本2：Rosé

小香風容易給人浮誇的貴氣感，選擇款式要特別注意，否則一不小心就超顯老！Rosé挑選的這款是非常具有學生感的菱格紋套裝，以藍、綠交織成格紋圖案，加上娃娃領及珍珠包邊鈕扣設計，穿上後根本就是從貴族學校走出來的富家千金！

小香風外套穿搭範本3：Jennie

說到小香風，怎麼能不提人間香奈兒Jennie～滾邊設計搭配針織外套，擺脫毛呢材質的正式感，隨意搭配同色系的帽子及單寧牛仔褲，帶給妳有別於以往的青春、甜美氣質！

小香風外套穿搭範本4：朴孝敏

如果剛開始想入手小香風外套，卻不知道怎麼搭配的話，可以選擇這種毛料混色相近的色系下手，不僅實穿度更高，也會更好搭配！像孝敏搭配寬褲及小白球鞋，輕鬆穿出簡約又時髦的造型。

▲小香風外套。（圖／美人圈）

小香風外套穿搭範本5：宣美

平時經常看到毛呢材質的小香外套，宣美選擇的這款是相當特別的短絨面料！搭配上無領設計及紫羅蘭色，加上飾品做綴飾就非常有重點！不管是當作外套，還是像宣美一樣將扣子全扣當作上衣都超級吸睛～

小香風外套穿搭範本6：娜璉

黑色滾邊與鈕扣相襯，打造出精緻的高級感！如果覺得無領設計太簡約，也可以跟娜璉一樣，選擇比較有重點的襯衫，再戴上毛呢寬髮箍，一整套複製貼上穿去尾牙、春酒超適合！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓星, 小香風, 外套, 穿搭

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