11款「修護護髮油」搞定毛躁！淡淡玫瑰香CP值超高、這瓶用完不斷回購

文／美人圈

除了吹風機、電捲棒的熱傷害，秋冬天氣乾燥，髮絲容易靜電、毛躁，種種原因都是導致美麗秀髮毛躁的元兇！更別說是染燙後，造成的嚴重受損，想要養出女神般的光澤髮質，光靠護髮乳可是不夠的，平時更要搭配護髮油做使用～以下為大家帶來11款「修護護髮油」推薦，不管你是髮質粗糙、乾澀，還是毛躁又枯黃，一瓶通通改善！

秋冬修護型護髮油推薦1：1028 好髮無傷玫瑰果護髮精油 60ml

MIT開架彩妝1028也推出CP值超高的護髮精油！味道是淡淡的玫瑰香味，將摩洛哥堅果油、玫瑰果油及荷荷芭油等精華油結合成黃金比例，不僅有效修護受損毛躁髮質，還可以強韌髮絲，預防斷髮，恢復柔順健康髮質～

秋冬護髮油推薦2：MOROCCANOIL摩洛哥優油 100ml

這款MOROCCANOIL摩洛哥優油，可以說是一瓶十項全能的護髮精油！富含抗氧化劑的摩洛哥堅果油和提高秀髮光澤的維生素，可以做為基礎護髮、造型後使用！擺脫以往髮油油膩、厚重感，反而讓頭髮吹整完後，蓬鬆又有光澤，難怪擁有全世界都稱讚的好口碑～

秋冬護髮油推薦3：Kérastase巴黎卡詩 燦金絕色特潤極光露 100ml

漂後髮芯會較為空洞，若沒有做好護髮、經常受熱，髮質會更加乾澀！巴黎卡詩這瓶燦金絕色特潤極光露，是針對漂髮後嚴重受損髮質所設計，加入了雙效玻尿酸填補科技與高山雪絨花精油，可以有效修護空洞髮絲，並形成一層保護膜，在吹頭髮前先塗抹上有效抗熱！另外，這款髮油是由國際調香大師量身打造，果香為前調搭配後調的溫暖大自然香氣，不需抹香水就可以散發舒心的迷人香氣～

秋冬護髮油推薦4：Christophe Robin 刺梨果油全效護髮精華 50ml

除了頭皮去角質霜以外，一定也要知道的明星產品！屬於乳狀質地，快速又好吸收的特性，不用擔心會沾染枕頭。另外，這款護髮素不含矽靈，並採用94%的天然成分，富含刺梨籽油及omega 脂肪酸，深層滋潤秀髮，減少秋冬因乾燥的引起的靜電反應。

秋冬護髮油推薦5：Hair Rituel by Sisley賦活重升修護精華油 150ml

為Sisley旗下專為髮肌養護設計的品牌，除了洗髮精外，這款髮油可是美髮圈公認的「殿堂級」髮品！結合百香果乳木果、棉花籽及辣木油，撫平毛躁外，更能提升髮絲保護力，為秀髮打造出亮澤感。

秋冬護髮油推薦6：魅尚萱 完美修護護髮精油（原版） 70ml

平易近人的價位，加上塗抹後立即吸收的質地，不只在韓國是人手一瓶的國民髮油，在台灣也是許多人不斷回購的愛用品！添加黃金摩洛哥堅果油等七種天然萃取精油，塗抹的瞬間感受到毛躁髮質被撫平，讓頭髮恢復柔亮光澤。另外，全新改版後加入了防塵效果，有效隔絕空氣中的懸浮微粒，再不用擔心惱人髒汙被帶回家！

秋冬護髮油推薦7：巴黎萊雅 金緻護髮精油草本植萃精華 100ml

小資女孩必知的沙龍級的開架護髮精油！除了加入了療癒的薰衣草精油萃取，舒緩緊張頭部壓力，更添加甜橙精油可以修護分岔易斷髮，解救粗硬、乾燥髮，讓頭髮在乾冷的秋冬也能絲滑不糾結！

▲巴黎萊雅 金緻護髮精油草本植萃精華。（圖／L'Oréal Korea）

秋冬護髮油推薦8：Hair Recipe 髪の料理 純米瓶米糠護髮油 53ml

髪の料理一直標榜以溫和純淨的配方呵護秀髮，這款純米瓶米糠護髮油，無矽靈、防腐劑，採用日本的米糠原液，質地相當的滋潤，建議濕髮狀態時，使用1～2滴就可以有感撫平毛躁髮質，解救極乾燥的枯燥髮尾，綻放出自然健康光澤～

秋冬護髮油推薦9：Aesop亮澤鬚髮保養油 25ml

最怕用到不好吸收、容易沾枕頭護髮油！Aesop亮澤鬚髮保養油採用天然的荷荷巴籽、苦橙葉，並提供頭髮所需的脂肪酸，讓秀髮保持光滑，特別適合粗糙、毛躁、厚密及自然捲髮質，再不帶有油膩感受下，減少靜電，讓粗糙、毛躁及亂翹的髮絲恢復柔順光澤。

秋冬護髮油推薦10：Aveda 蘊活光萃Omega 5全能精露 30ml

Aveda這款「Omega 5全能精露」也是默默熱賣的護髮寶藏！添加紅石榴籽油增加環境抗壓性、芒果籽油滋潤髮絲，能打造出飽水滑順的健康光澤！不管是用作按摩頭皮的精露，拯救乾澀髮尾的急救安瓶都可以，是一款從頭皮到髮尾都可以使用的多功能髮品。

秋冬護髮油推薦11：綠藤生機Greenvines 奇蹟辣木護髮油 30ml

一樣也是MIT製造的綠藤生機，推出奇蹟辣木護髮油富含山嵛酸與油酸，可以讓髮絲從內到外散發出自然質感光澤，並搭配山茶花油、葵花油與蘿蔔籽萃取，填補毛鱗片之間的受損空隙，並在髮絲上形成一層保護膜，除了強韌彈性、防止斷裂以外，還可以有效延緩染後色素流失，非常適合愛染髮的女孩們使用！

▲綠藤生機Greenvines 奇蹟辣木護髮油。（圖／綠藤生機Greenvines）

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