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潔西卡隨意露一手都是百萬勞力士　疊戴卡地亞珠寶洩貴婦身家

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▲▼ 潔西卡行頭 。（圖／翻攝jessica.syj IG）

▲潔西卡在卡地亞專賣店自拍，露一手百萬名錶與珠寶行頭。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星Jessica潔西卡（鄭秀妍）向來走在時尚最前線，連日曬出Valentino、DIOR新裝與新包後，又逛進卡地亞（Cartier）專賣店，她對著鏡子自拍，看似不經意，卻讓一手金光閃閃的勞力士金錶與名牌珠寶全曝了光，總值超過百萬元，洩露貴婦身家。

▲▼ 潔西卡行頭 。（圖／翻攝jessica.syj IG）

▲潔西卡穿DIOR新裝搭新包，露出修長美腿。（圖／翻攝jessica.syj IG）

潔西卡熱愛時尚，不僅自創品牌BLANC&ECLARE，經常親自示範主打新裝與配件，也深受國際精品品牌寵愛，常獲贈最新的包款，而她收藏的珠寶與腕錶也不少，她近日逛進卡地亞專賣店的配件穿搭，就將一線品牌的經典設計全戴上手了。

▲▼ 潔西卡行頭 。（圖／翻攝jessica.syj IG）

▲潔西卡戴卡地亞Juste Un Clou小型款手環，99,000元。（圖／翻攝jessica.syj IG）

▲▼ 潔西卡行頭 。（圖／翻攝jessica.syj IG）


▲潔西卡食指戴著卡地亞Clash de Cartier玫瑰金小型款戒指，69,900元。

當天潔西卡佩戴勞力士百萬元起跳的Oyster Perpetual Lady-Datejust28毫米18K金鑲鑽腕錶，同時疊戴法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）招牌的18K金5枚幸運草手鍊、卡地亞Juste Un Clou小型款釘子手環，食指則套上卡地亞集合巴黎飾釘與尖錐元素的立體設計Clash de Cartier小型款戒指，一張看似簡單的自拍照其實一點也不簡單，行頭太吸睛了。

▲▼ 潔西卡行頭 。（圖／翻攝jessica.syj IG）

▲勞力士Oyster Perpetual Lady-Datejust 28毫米18K金鑲鑽腕錶，1,156,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

▲▼ 潔西卡行頭 。（圖／翻攝jessica.syj IG）

▲潔西卡同時疊戴梵克雅寶Vintage Alhambra 18K金5枚幸運草手鍊，160,000元。（圖／翻攝梵克雅寶官網）

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關鍵字：

Jessica, 潔西卡, 勞力士, Rolex, Cartier, 卡地亞, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels

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