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韓妞最想擁有「貓系長相」！比Jennie、宋智雅更圈粉的是她

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@dear.zia

受歡迎的長相會隨著流行改變，韓國最近就特別鍾愛所謂的「貓系長相」，圓臉型配上眼尾上揚的貓眼非常勾人，雖然看似冷豔、有距離感，笑起來卻馬上融化人心，集結軟萌、霸氣的奶兇感超有魅力，像一直是時尚指標的BLACKPINK成員Jennie、出演《單身即地獄》爆紅的宋智雅都是標準貓咪相，快來看看還有哪些女星也是同款長相吧！

1.BLACKPINK Jennie

說到貓系長相，就會馬上想到女團BLACKPINK成員Jennie，她的臉型偏圓短，一雙大眼尾端微微上揚，一看就會聯想到貓咪，配上黑眼線、濃烈眼妝魅惑力十足，私下清淡的偽素顏又給人軟萌的感覺。

2.宋智雅

宋智雅出演戀愛實境秀《單身即地獄》後人氣飆漲，她常被說是辣版Jennie，其實就是因為擁有同款貓咪相。圓臉、短下巴配上貓眼、豐潤嘴唇特別有吸引力，平常帶有女王般的霸氣，笑容卻十分甜美。

3.NO:ZE

韓國火紅的綜藝《街頭女戰士》捧紅一票女舞者，其中被封為最美舞者的NO:ZE，因超高顏值和實力狂圈一波粉。她的長相也是貓系，鼻子偏圓、嘴唇豐潤、眼睛尾端上勾，乍看具攻擊性、有距離感，但笑起來瞬間可愛。

4.Aespa Karina

新生代女團Aespa成員Karina的美貌常引起討論，不科學的精緻五官讓她被稱為「人間AI」，而她偏圓的臉型、飽滿蘋果肌，上勾的貓眼、挺鼻、豐唇等特徵都符合貓系長相。

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關鍵字：

貓系長相, 韓星, 宋智雅, jennie, noze

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