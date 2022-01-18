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全民測試開始！「2022聲林之王搖搖舞」挑戰你的舞蹈細胞再抽價值5,000元好禮

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▲▼聲林之王,2022聲林之王搖搖舞。（圖／資料照）

▲《聲林之王3》進入白熱化階段，學姐牙牙編段搖搖舞挑戰你的舞蹈細胞，現在就來參加挑戰拿好禮。（圖／資料照）

娛樂中心／綜合報導

「舞蹈跟風」在社群媒體上蔚為風行，藝人或網紅們跳一段舞，由粉絲網友們模仿跳一段之後上傳，帶起話題達到跟風接龍的風潮，很多人都聽過舞蹈跟風，但你知道2022現在最新的舞蹈跟風是什麼嗎？就是「2022聲林之王搖搖舞挑戰」！《聲林之王》第三季比賽進入到白熱化階段，也曾是聲林之王選手的學姐林怡廷（牙牙）特地編了一段輕快洗腦的舞蹈，不僅要替學弟妹加油打氣，也來測試看看大家的韻律感，更要送你價值近5,000元的精美好禮，讓你2022一開春就拿好康、收好運。

▲▼聲林之王,2022聲林之王搖搖舞。（圖／資料照）

▲▼詳細的分解動作教學，任何人都可以輕鬆學會搖搖舞。

▲▼聲林之王,2022聲林之王搖搖舞。（圖／資料照）

「聲林之王搖搖舞」由牙牙編舞，以輕快的音樂、搭配搖搖杯的經典搖晃動作，除了有趣好學之外，在杯中加入「紅藜果膠PLUS」，跟著牙牙一起跳一段搖搖舞，一杯擁有多種優質營養以及膳食纖維的「低卡紅藜果膠PLUS」也Shake完成，跳完剛好享用！完成舞蹈還能補充能量，一舉兩得。牙牙編出這一段高記憶點又好學的舞蹈，從6歲到60歲都一學就會，超洗腦的動作就是2022最流行的跟風舞蹈！現在就一起號召親朋好友，跟上最流行的「2022聲林之王搖搖舞」，一同挑戰你的舞蹈細胞。

▲▼聲林之王,2022聲林之王搖搖舞。（圖／資料照）

▲參加抽獎就有機會把紅藜果膠PLUS帶回家。（圖／翻攝自官網，下同）

現在起～2022/2/20（日）23:59止，到ETtoday「2022聲林之王搖搖舞挑戰」活動專區「全民挑戰實錄」，拿起杯子跟著牙牙一起舞動你的身體，跳出屬於自己的搖搖舞，並於活動專區上傳你的搖搖舞挑戰影片，就有機會獲得價值近5,000元的精美好禮！除了跟上最新流行之外，還能拿獎收穫滿滿。只要參加就有抽獎資格，越早投稿中獎機會越大，共有四次抽獎，將分別於2/1、2/11、2/22、2/25抽出幸運得獎人，搖搖杯及紅藜果膠PLUS等你帶回家！

▲▼聲林之王,2022聲林之王搖搖舞。（圖／資料照）

看到聲林之王選手們在舞台上發光發熱也激起你的表現慾？無論你是想跟上聲林之王的流行或是想成為矚目焦點，現在就是最好的機會，如果你是極具天賦的舞者或是超級流量王，那你更不能錯過「2022聲林之王搖搖舞挑戰」，現在就加入聲林之王的行列，拿起杯子跟牙牙一起跳出最具個人風格的搖搖舞，一起揪親朋好友來挑戰拿好禮，讓舞蹈細胞大放異彩！

►「2022聲林之王搖搖舞」馬上跟風抽好禮

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2022好康, 聲林之王, 2022聲林之王搖搖舞挑戰, ecKare聲林之王3

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