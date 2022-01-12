G-SHOCK凹凸錶圈模擬月球表面　金色紋理吸睛

▲G-SHOCK THE MOON月背GM-2100MG-1A腕錶，9,500元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

人們自古對月亮有無比的好奇，由於月亮總是以相同的一側面向地球，更為「月背」增添未知的神祕感，CASIO G-SHOCK由此擷取靈感，創作THE MOON月背GM-2100MG腕錶，選用近期大賣的金屬八角錶圈錶款GM-2100為基礎，運用金色離子IP與雷射雕刻處理，在錶圈呈現宛如月球表面的凹凸坑洞。

▲G-SHOCK GM-2100MG-1A腕錶，9,500元。





▲G-SHOCK錶背刻有月亮圖案呼應主題。

G-SHOCK GM-2100MG月背腕錶的面盤，也演繹月球非平整樣貌的圖案，並透過蒸鍍技術讓面盤細節零件散發質感與光芒，搭配金色錶扣、錶環、按鈕與雕刻月亮圖案的錶背，展現霸氣又高調的風格。

▲CITIZEN EE1000-58L光動能錶款為超級鈦TM材質，33,800元。（圖／CITIZEN提供）

月亮在錶界也有不少浪漫詮釋，CITIZEN女錶便以「天空之鏡」為主題，推出深邃藍色面盤如同反射星辰水面的EE1000-58L腕錶，運用特殊印刷技術讓面盤猶如布滿小星星閃耀點點光芒，當中3、9時位置鑲嵌鑽石代表最閃亮的星星，6時位置則是隨著24小時推移流轉的月亮、流星、太陽、鳥兒圖案，各代表夜晚、傍晚、白晝與清晨時光，浪漫意象相當迷人。

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