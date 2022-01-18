說．流行／艾蜜莉拿14公分小包超識貨！媲美愛馬仕「百年老牌」一定要認識

記者鮑璿安／專題報導

熱門影集《艾蜜莉在巴黎Emily In Paris》熱播，除了精彩的愛戀情節，劇中莉莉柯林斯所演繹的經典法式穿搭更是話題，其中她拎上法國百年頂級包款品牌MOYNAT單品，立刻吸走時尚迷目光，此次《ET FASHION》說流行就來介紹MOYNAT的百年歷史。

老法國人都愛MOYANT

▲百年品牌MOYANT歷史比起Louis Vuitton（LV）、Goyard都還要悠久 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

百年品牌MOYANT歷史比起Louis Vuitton（LV）、Goyard都還要悠久，以低調奢華工藝擄獲了法國民眾，可謂媲美愛馬仕。在1849年由 Pauline Moynat 女士創立，最初以耐用的硬殼行李箱起家，因此奠定了MOYANT中性風格地位，直至今日仍有不少包款都是以硬箱為靈感研發，MOYANT做到了堅固與時尚絲毫不衝突。

LV前任皮革產品設計總監Nicholas Knightly上任

▲Toile 1920 Monogram老花圖騰佈滿WHEEL旅行箱 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

2020年是MOYANT關鍵轉捩點， LV前任皮革產品設計總監Nicholas Knightly接管了品牌新任創意總監，一次帶來了6大包款注入新血。有馬鞍包與鎖扣完美結合的FLORI、優雅水桶包BALUCHON、Wheel 旅行箱，加上Toile 1920 Monogram老花圖騰，帶領時尚迷走入全新篇章。

艾蜜莉拎上MOYANT 迷你包Réjane Nano

▲艾蜜莉拎上MOYANT不敗經典包款的迷你縮小版「Réjane Nano」 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）

女星莉莉柯林斯所飾演的「艾蜜莉」在第5集中與帥氣的法文課學伴艾菲碰面，手中拎上MOYANT不敗經典包款的迷你縮小版「Réjane Nano」作為她的時尚配件，相當識貨的造型引起關注。包款以19世紀法國知名女演員Gabrielle Réjane女士所命名，短手柄與翻蓋設計是靈魂元素，艾蜜莉更選擇 Réjane系列中尺寸最小、可一手掌握的Réjane Nano。

14.5公分Réjane Nano



▲迷你包Réjane Nano 新色新衣草紫以及祖母綠 。（圖／品牌提供、翻攝自ig）



迷你包Réjane Nano長僅有14.5公分，高17公分，因此迷你的尺寸挑戰著工匠的技藝，需更細膩地處理微小細節，秉延品牌傳統，由一位工匠獨立打造完成。Réjane Nano選用 Taurillon Gex 皮革製成，內襯為Calf Pearl珍珠紋牛皮，除了艾蜜莉藍色款，還有新色新衣草紫以及祖母綠。

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