1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光

▲三井台南Outlet正式公布開幕日期。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

三井不動產集團在台灣的商業事業第三據點MITSUI OUTLET PARK台南今（1／12）正式對外公布開幕日期為2／25，且預定將在2月中旬起搶先試營運，其外觀採用台南古都的設計概念Gateway Park Tainan，還有20米挑高的室內中央廣場，店舖數190間，在開幕後將是台南最大規模的Outlet商場，也預計成為旅遊景點。

其內部品牌包括國際精品COACH、POLO RALPH LAUREN、ALL SAINTS等，還有初次於台南展店的Abercrombie & Fitch、abercrombie kids、HOLLISTER、GILLY HICKS、REPLAY，台南OUTLET首店有GAP、Tommy Hilfiger、agnes b.等。

而旗下強項的日系品牌也有不少是首次前進南台灣展店，包括BEAMS、UNITED ARROWS、URBAN RESERCH，以及.st ドットエスティ南台灣OUTLET首店。其他熱門櫃位則有NIKE、adidas、PUMA、New Balance與Under Armour，以及The North Face、Timberland等，另有全歐洲規模最大的運動健身事業集團「BH健身器材」也是台灣OUTLET初展店。

設施內餐飲規劃有主題餐廳以及美食廣場、以及輕食、伴手禮等，共計約有47個品牌進駐。最具話題的便是台南在地老店阿霞飯店新店型「ASHA」，台南當地港式茶點「聚豐樓」等，還有嘉義林聰明沙鍋魚頭新業態餐飲，日系料理則有「銀座羅豚食堂」、日本前十大迴轉壽司「合点壽司 がってん寿司」、獲得新加坡米其林推薦的鰻魚專賣店「三河中川屋」等，另「金子半之助」、「宮武讚歧烏龍」以及新型態的「銀座宮下 牛壽喜屋」也進駐美食街。