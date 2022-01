巨石強森被做成「洞洞鞋」啦！網友秒懂「諧音哏」笑翻：太有才

編輯/JJ

好萊塢巨星巨石強森(Dwayne Johnson)高大壯碩的肌肉男外型,以及那顆搶眼的招牌「光頭」,讓他記憶點爆棚,看一眼就難以忘懷,很少人不認識他。最近有一位精通3D列印的工程師Coben,便惡搞了巨石強森一番,創造出一雙插著巨石強森的頭的洞洞鞋!成品曝光在網路上後引發網友們爆笑,直呼他:「太有才!」

▲巨石強森。(圖/翻攝自IG@therock)



身為動作片的一線巨星,身高196公分的巨石強森每天都執行著嚴格的運動訓練和飲食控管,如今已49歲的他,體態一直都處於顛峰狀態,驚人毅力與精神令人敬佩。而擁有硬漢外表的巨石強森,個性其實一點也不嚇人,有時還很搞笑,因此他時常成為粉絲們的惡搞對象。

▲利用3D列印製作出的「巨石強森洞洞鞋」。(圖/翻攝自IG@co_ben_)



最近就有一位擅長3D列印的工程師,以巨石強森作為素材創作作品,他將巨石強森的頭直接銜接於洞洞鞋上頭,並用了像是石頭紋理的顏色呈現,透過3D列印技術誕生了超酷炫「巨石強森洞洞鞋」!因巨石強森暱稱The Rock,洞洞鞋品牌名為Crocs,所以將巨石強森與洞洞鞋結合,其實是採用了類似諧音、繞口令的巧思,而網友們也一眼就Get作者的笑點,加上獵奇外型讓大家笑翻:「The cRocks!」、「Dwayne The Croc Johnson」、「The rock on a crocs!哈哈就像The Elf on the Shelf(經典童書)」、「拜託請發售!」

▲「巨石強森洞洞鞋」還能實際穿上腳!(圖/翻攝自IG@co_ben_)