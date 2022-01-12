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巨石強森被做成「洞洞鞋」啦！網友秒懂「諧音哏」笑翻：太有才

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編輯／JJ

好萊塢巨星巨石強森（Dwayne Johnson）高大壯碩的肌肉男外型，以及那顆搶眼的招牌「光頭」，讓他記憶點爆棚，看一眼就難以忘懷，很少人不認識他。最近有一位精通3D列印的工程師Coben，便惡搞了巨石強森一番，創造出一雙插著巨石強森的頭的洞洞鞋！成品曝光在網路上後引發網友們爆笑，直呼他：「太有才！」

▲巨石強森3D列印 。（圖／翻攝自IG）

▲巨石強森。（圖／翻攝自IG@therock）

身為動作片的一線巨星，身高196公分的巨石強森每天都執行著嚴格的運動訓練和飲食控管，如今已49歲的他，體態一直都處於顛峰狀態，驚人毅力與精神令人敬佩。而擁有硬漢外表的巨石強森，個性其實一點也不嚇人，有時還很搞笑，因此他時常成為粉絲們的惡搞對象。

▲巨石強森3D列印 。（圖／翻攝自IG）

▲利用3D列印製作出的「巨石強森洞洞鞋」。（圖／翻攝自IG@co_ben_）

最近就有一位擅長3D列印的工程師，以巨石強森作為素材創作作品，他將巨石強森的頭直接銜接於洞洞鞋上頭，並用了像是石頭紋理的顏色呈現，透過3D列印技術誕生了超酷炫「巨石強森洞洞鞋」！因巨石強森暱稱The Rock，洞洞鞋品牌名為Crocs，所以將巨石強森與洞洞鞋結合，其實是採用了類似諧音、繞口令的巧思，而網友們也一眼就Get作者的笑點，加上獵奇外型讓大家笑翻：「The cRocks！」、「Dwayne The Croc Johnson」、「The rock on a crocs！哈哈就像The Elf on the Shelf（經典童書）」、「拜託請發售！」

▲巨石強森3D列印 。（圖／翻攝自IG）

▲巨石強森3D列印 。（圖／翻攝自IG）

▲「巨石強森洞洞鞋」還能實際穿上腳！（圖／翻攝自IG@co_ben_）

關鍵字：

巨石強森, 洞洞鞋, 巨石強森洞洞鞋, Crocs, 3D列印, The Rock

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