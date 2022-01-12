昆凌成香奈兒品牌大使，自曝靠「香味」適度放鬆很重要

▲昆凌以品牌大使之姿，率先體驗香奈兒1號紅色山茶花系列。

記者曾怡嘉／台北報導

對於美麗很有見解的女星昆凌，2022年被品牌相中，成為香奈兒的品牌大使，私下熱愛保養的他，不藏私分享她維持美麗的生活方式。

她分享愛美是天性，從小就把媽媽當作保養的啟蒙老師，私下的她偏好重點保養，擔心品項一多就顯得複雜，所以就很難維持習慣，因此會先找出最需要的重點著手，挑選最有效果的保養品開始。

也因為如此，保養方式以”LESS IS MORE”為原則，挑選保養品很重視成分和品質，若用在自己肌膚上也有效，就持續使用不會輕易改變。依照自己肌膚需求選擇適合的保養方式，像是她會很大方用上滿滿的精華液，乳霜的用量就會少一些，用按摩讓乳霜好好吸收。

她最很重視保濕，當然也要搭配基礎抗老的產品，幫肌膚維持在年輕狀態。她認為保養既然是天天要做的好習慣，保養品內的成分就更為重要，像是天然植萃的成分就讓她很安心，當然她也重視保養品的味道，植萃的優雅香氣使用起來，相當放鬆舒服。

被問到如何在忙碌中優雅維持平衡？她分享適度放鬆很重要。例如每天晚上睡前保養自己的時光就是我的ME TIME，把自己保養得美美的，心情就會很好。近年我對味道越來越敏感，所以也很重視自己身上和家裡的香氛，氣味對身心平衡很重要，例如最近我讓家中充滿香草與肉桂的香氣，很有季節氛圍。

除了肌膚保養以外，她認為持續運動的習慣非常重要，讓運動成為生活的一部分。飲食方面我偏愛天然食材，尤其多攝取高纖食物，吃得健康就會充滿活力。