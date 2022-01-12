黛安克魯格性感爆棚輾壓眾女星　戴伯爵豪華項鍊扮特務

▲電影《355：諜影特攻》中潘尼洛普克魯茲（左起）、潔西卡雀絲坦、露琵塔尼詠歐、黛安克魯格佩戴伯爵珠寶華麗登場。（圖／翻攝piaget IG）



記者陳雅韻／台北報導

由大陸女星范冰冰與金球獎影后西卡雀絲坦、「小潘潘」潘尼洛普克魯茲、奧斯卡女配露琵塔尼詠歐、坎城影后黛安克魯格共同演出的諜報片《355：諜影特工》（The 355）將於下周在台上映，雖然眾女星在片中有不少動作戲，但依然有華麗登場之時，最佳配件正是伯爵（PIAGET）珠寶，尤其是黛安克魯格一襲低胸又開高衩的酒紅色禮服配上高級珠寶系列項鍊，性感模樣硬是搶過其他女星風采。

▲黛安克魯格佩戴的伯爵Wings of Light高級珠寶系列尖晶石鑽石項鍊。（圖／翻攝piaget IG）

黛安克魯格在片中所戴的伯爵項鍊出自Wings of Light高級珠寶系列，放射狀的線條點綴美鑽與主石尖晶石，風格大器，但不只大件作品吸睛，身穿黑色西裝上陣的露琵塔尼詠歐，巧搭Sunlight系列鑲鑽吊墜，也有畫龍點睛之效。

▲伯爵Sunlight鑲鑽吊墜，358,000元。（圖／翻攝piaget IG）

看電影、追劇不僅劇情吸引人達到娛樂效果，演員們的造型也能提供日常裝扮參考。金獎影后凱特布蘭琪於Netflix新片《千萬別抬頭》（Don’t Look Up）中，飾演電視台女主播，以一身剪裁合宜的紅色洋裝，搭配卡地亞（Cartier）集合巴黎飾釘、鉚釘元素的Clash de Cartier玫瑰金項鍊，正是都會女性上班look的最佳範本。

▲凱特布蘭琪在新片《千萬別抬頭》戴卡地亞Clash de Cartier珠寶上陣。（圖／翻攝cate_blanchettofficial IG）





▲卡地亞Clash de Cartier玫瑰金項鍊，中型款114,000元。（圖／卡地亞提供）

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