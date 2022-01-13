「霜淇淋辣味噌拉麵」視覺超衝擊！詭異組合網友吐槽：不要亂搭

編輯／Emily

日本常推出許多搞怪食物，先前就有加了棉花糖、巧克力湯頭的拉麵在網路上引起熱議，最近又有店家推出一款獵奇的「霜淇淋辣味噌拉麵」，在鮮紅的辣味拉麵中，直接丟入一根完整的霜淇淋，視覺上超級衝擊，讓人忍不住懷疑是在惡搞，但也吸引許多勇者來挑戰，紛紛在IG上曬照分享。

▲日本推出霜淇淋辣味噌拉麵，掀討論熱潮。（圖／翻攝自twitter@torisobazagin，下同）



「霜淇淋辣味噌拉麵」由日本大阪的フラン軒餐廳推出，他們突發奇想，將拉麵與霜淇淋兩種不相干的食物加在一起。拉麵本身是辣味噌口味，鮮紅色湯頭看起來辛辣、刺激，除了糖心蛋、叉燒等標準配料，中間直接放上一根連甜筒都在的霜淇淋，還是巧克力和香草口味。

這個詭異的組合馬上在網路引起熱議，很多網友都曬照分享挑戰的經驗，「霜淇淋辣味噌拉麵」雖然外觀震撼，讓許多網友吐槽：「根本是惡搞」、「不要亂搭」、「確定不是失手掉進去？」但實際上吃起來卻不會突兀，辣味噌湯頭味道強烈，而霜淇淋融化之後，恰巧可以中和掉辣與刺激感，讓湯頭變得溫和順口，還帶有奶香和甜味。

另外，日本麥當勞近期也推出話題新品「黑胡椒大蒜辣味雞塊」，雞塊的酥脆外皮就有明顯的黑胡椒顆粒，結合黑胡椒、大蒜、辣椒的風味讓人更無法抗拒。同時還推出兩款沾醬來搭配，分別是大蒜醬油美奶滋和煙燻起司醬，大蒜醬油美奶滋以大蒜、黑胡椒和醬油調製而成，並加入洋蔥粉、芝麻增添風味，煙燻起司醬則由煙燻起司和切達起司混合而成，並加入洋蔥粉和黑胡椒。

▲日本麥當勞近期也推出話題新品「黑胡椒大蒜辣味雞塊」（圖／翻攝自推特@mcdonaldsjapan，下同）



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