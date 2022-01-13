fb ig video ETtoday search mobile

「霜淇淋辣味噌拉麵」視覺超衝擊！詭異組合網友吐槽：不要亂搭

>

編輯／Emily　

日本常推出許多搞怪食物，先前就有加了棉花糖、巧克力湯頭的拉麵在網路上引起熱議，最近又有店家推出一款獵奇的「霜淇淋辣味噌拉麵」，在鮮紅的辣味拉麵中，直接丟入一根完整的霜淇淋，視覺上超級衝擊，讓人忍不住懷疑是在惡搞，但也吸引許多勇者來挑戰，紛紛在IG上曬照分享。

▲霜淇淋拉麵。（圖／翻攝自twitter@torisobazagin）

▲日本推出霜淇淋辣味噌拉麵，掀討論熱潮。（圖／翻攝自twitter@torisobazagin，下同）

「霜淇淋辣味噌拉麵」由日本大阪的フラン軒餐廳推出，他們突發奇想，將拉麵與霜淇淋兩種不相干的食物加在一起。拉麵本身是辣味噌口味，鮮紅色湯頭看起來辛辣、刺激，除了糖心蛋、叉燒等標準配料，中間直接放上一根連甜筒都在的霜淇淋，還是巧克力和香草口味。

▲霜淇淋拉麵。（圖／翻攝自twitter@torisobazagin）

這個詭異的組合馬上在網路引起熱議，很多網友都曬照分享挑戰的經驗，「霜淇淋辣味噌拉麵」雖然外觀震撼，讓許多網友吐槽：「根本是惡搞」、「不要亂搭」、「確定不是失手掉進去？」但實際上吃起來卻不會突兀，辣味噌湯頭味道強烈，而霜淇淋融化之後，恰巧可以中和掉辣與刺激感，讓湯頭變得溫和順口，還帶有奶香和甜味。

另外，日本麥當勞近期也推出話題新品「黑胡椒大蒜辣味雞塊」，雞塊的酥脆外皮就有明顯的黑胡椒顆粒，結合黑胡椒、大蒜、辣椒的風味讓人更無法抗拒。同時還推出兩款沾醬來搭配，分別是大蒜醬油美奶滋和煙燻起司醬，大蒜醬油美奶滋以大蒜、黑胡椒和醬油調製而成，並加入洋蔥粉、芝麻增添風味，煙燻起司醬則由煙燻起司和切達起司混合而成，並加入洋蔥粉和黑胡椒。

▲霜淇淋拉麵。（圖／翻攝自twitter@torisobazagin）

▲日本麥當勞近期也推出話題新品「黑胡椒大蒜辣味雞塊」（圖／翻攝自推特@mcdonaldsjapan，下同）

▲霜淇淋拉麵。（圖／翻攝自twitter@torisobazagin）

►「平底鍋手機殼」跟真的一樣大！拿出來網全看呆：根本防身武器

►史努比穿上老虎裝特別可愛！新年系列斜眼瞪人的臭臉更圈粉

關鍵字：

冰淇淋, 霜淇淋, 拉麵, 日本, 食物

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光

1.9萬坪三井台南Outlet 2／25開幕　190間店「台南獨家」品牌曝光

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

星巴克1／12起推買一送一　85度C連續16天最優惠「第二杯20元」

唐吉訶德二店確定1／20開幕！　4獨家美食攤位公開

唐吉訶德二店確定1／20開幕！　4獨家美食攤位公開

張鈞甯全身精品高調滑雪！　網歪樓看「超狂筷子腿」：想要同款 Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑 賈靜雯被封「素顏最美女藝人」保養秘訣曝！　夫妻關係變好竟靠「它」 《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選 韓星人手一件「小香風外套」！宋慧喬直接穿超仙、娜璉搭襯衫好氣質 巨石強森被做成「洞洞鞋」啦！網友秒懂「諧音哏」笑翻：太有才 1月12星座運勢，首個水逆來臨！獅子工作不順、處女前任來找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面