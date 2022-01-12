fb ig video ETtoday search mobile

貴婦發威　麗晶精品年賺60億元　成長50%創歷史新高

>

▲麗晶精品新春檔期。（圖／業者提供）

▲麗晶精品2月將迎來時髦餐酒館curious進駐。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

回看2021年，挺過了2個多月的疫情三級，零售百貨業普遍都收下業績負成長成績單，唯獨「精品」兩字持續走強，以低調奢華為風格的麗晶精品，2021年期間因受惠台商回流、高消費客群無法出國等疫情消費力加持下，繳出30年來歷史新高的60億元業績，對比2020年還要再成長50%，傲視業界。

2021年台灣5月中疫情爆發，百貨商場迎來近3個月的空城，民眾不敢上街，加上許多企業改成居家辦公，每天開門只有小貓兩三隻，發現確診者足跡還要閉店清消，年初的高業績全部平攤到疫情期間的空窗期，直至年底幾乎都呈現業績衰退，唯一旺到不行的，就是「精品」2字，知名品牌幾乎都有30%的高成長，不僅貴婦、連小資族都在出手。

而精品比例極高的麗晶精品，受惠於市場趨勢，加上引進高端餐飲、串連飯店服務，光去年VIP數量就增加4千人，一口氣成長30%，新增的會員中更有70%是黑卡的高消費客群，除了原本的成熟貴婦們，還增加了20至30歲的高端新客群，多數是由海外歸國的富二、三代，他們對於生活品質有一定要求，懂得享受，除了精品消費之外，對高級與話題餐廳也很有興趣。

▲麗晶精品新春檔期。（圖／業者提供）

▲麗晶獨家GIANVITO ROSSI_Ribbon Bootie 踝靴，價格店洽；DAMIANI_Margherita瑪格麗特系列戒指，價格店洽。

目前麗晶精品品牌共有54家，珠寶品牌除了擔任門面的Bvlgari與Harry Winston之外，還有僅次於巴黎旗艦店規模、亞洲最大的Boucheron，貴婦疫情期間買包不夠，珠寶也是出手熱品，去年千萬大單仍有20筆以上，且客單價也直增30%至40％，是全台客單最高的精品賣場。

▲麗晶精品新春檔期。（圖／業者提供）

▲麗晶獨家MIA BOUTIQUE_CAROLINA HERRERA荷葉飾袖摺澎澎袖上衣，價格店洽。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，疫情期間面對高端客，提供客製化服務是重點，很多會員因疫情疑慮下，現在不喜歡在大型派對社交，偏向小群、精緻的客製服務，去年光幫會員辦抓周、生日派對就超過80多場，許多來住宿的賓客，也有不少是喜歡一整天待在飯店、享受「類出國」氛圍，結合館內精緻餐飲與精品賣場的一站式服務，不但能凸顯麗晶精品的特色，也是自家的長處。

▲麗晶精品新春檔期。（圖／業者提供）

▲麗晶精品新春檔期。（圖／業者提供）

▲2間餐飲話題店進駐。

麗晶精品表示，開春第一檔「新春購物節」滿額贈禮活動也將從1／25至2／6展開，消費滿萬元即可獲贈各式精品好禮與多重銀行贈禮，滿百萬再加碼贈送高雄晶英國際行館套房雙人住宿劵。活動期間，更有2間美食品牌的進駐，包括網美最愛的小小樹食旗下首家蔬食餐酒館「curious」，在2／9開門見客，也有知名伴手禮「PRESS BUTTER SAND」再次開設快閃店。

▲新光三越新春卡利High。（圖／新光三越提供）

新光三越則從1／13起至2／20期間，推出新春卡利HIGH優惠，單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿20萬元以上回饋6％電子贈品禮券；若使用skm pay並綁定12大指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元，可再加碼1%，意即最高達7%回饋。

關鍵字：

麗晶精品, 精品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

網公認「優點最多」星座Top 3 ！　冠軍愛情事業一把抓超有決心

網公認「優點最多」星座Top 3 ！　冠軍愛情事業一把抓超有決心

一瓶超萬用！皮膚科醫師教凡士林6種用法　低成本保養好省錢

一瓶超萬用！皮膚科醫師教凡士林6種用法　低成本保養好省錢

低溫急凍！營養師推4種「產熱食物」助暖身　還有起床1動作很重要 歐陽娜娜撞衫「新疆女神」翻車！　網嘆顏值太強：買家秀賣家秀 Lisa大冷天穿成「一根香蕉」遛狗　網照樣讚嘆：我穿變村姑 迪麗熱巴化身「竹葉妖精」超低胸辣翻！　罕見性感中國風網暴動了 張鈞甯全身精品高調滑雪！　網歪樓看「超狂筷子腿」：想要同款 宋智雅也上榜！「最強撩男高手」4大星座女　Top 1各種類型都愛她 《單身》申芝燕撞衫女明星沒在輸！22吋螞蟻腰＋模特兒長腿正翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面