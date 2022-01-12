貴婦發威　麗晶精品年賺60億元　成長50%創歷史新高

▲麗晶精品2月將迎來時髦餐酒館curious進駐。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

回看2021年，挺過了2個多月的疫情三級，零售百貨業普遍都收下業績負成長成績單，唯獨「精品」兩字持續走強，以低調奢華為風格的麗晶精品，2021年期間因受惠台商回流、高消費客群無法出國等疫情消費力加持下，繳出30年來歷史新高的60億元業績，對比2020年還要再成長50%，傲視業界。

2021年台灣5月中疫情爆發，百貨商場迎來近3個月的空城，民眾不敢上街，加上許多企業改成居家辦公，每天開門只有小貓兩三隻，發現確診者足跡還要閉店清消，年初的高業績全部平攤到疫情期間的空窗期，直至年底幾乎都呈現業績衰退，唯一旺到不行的，就是「精品」2字，知名品牌幾乎都有30%的高成長，不僅貴婦、連小資族都在出手。

而精品比例極高的麗晶精品，受惠於市場趨勢，加上引進高端餐飲、串連飯店服務，光去年VIP數量就增加4千人，一口氣成長30%，新增的會員中更有70%是黑卡的高消費客群，除了原本的成熟貴婦們，還增加了20至30歲的高端新客群，多數是由海外歸國的富二、三代，他們對於生活品質有一定要求，懂得享受，除了精品消費之外，對高級與話題餐廳也很有興趣。

▲麗晶獨家GIANVITO ROSSI_Ribbon Bootie 踝靴，價格店洽；DAMIANI_Margherita瑪格麗特系列戒指，價格店洽。

目前麗晶精品品牌共有54家，珠寶品牌除了擔任門面的Bvlgari與Harry Winston之外，還有僅次於巴黎旗艦店規模、亞洲最大的Boucheron，貴婦疫情期間買包不夠，珠寶也是出手熱品，去年千萬大單仍有20筆以上，且客單價也直增30%至40％，是全台客單最高的精品賣場。

▲麗晶獨家MIA BOUTIQUE_CAROLINA HERRERA荷葉飾袖摺澎澎袖上衣，價格店洽。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，疫情期間面對高端客，提供客製化服務是重點，很多會員因疫情疑慮下，現在不喜歡在大型派對社交，偏向小群、精緻的客製服務，去年光幫會員辦抓周、生日派對就超過80多場，許多來住宿的賓客，也有不少是喜歡一整天待在飯店、享受「類出國」氛圍，結合館內精緻餐飲與精品賣場的一站式服務，不但能凸顯麗晶精品的特色，也是自家的長處。

▲2間餐飲話題店進駐。

麗晶精品表示，開春第一檔「新春購物節」滿額贈禮活動也將從1／25至2／6展開，消費滿萬元即可獲贈各式精品好禮與多重銀行贈禮，滿百萬再加碼贈送高雄晶英國際行館套房雙人住宿劵。活動期間，更有2間美食品牌的進駐，包括網美最愛的小小樹食旗下首家蔬食餐酒館「curious」，在2／9開門見客，也有知名伴手禮「PRESS BUTTER SAND」再次開設快閃店。

新光三越則從1／13起至2／20期間，推出新春卡利HIGH優惠，單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％、滿6萬元以上回饋5％、滿20萬元以上回饋6％電子贈品禮券；若使用skm pay並綁定12大指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元，可再加碼1%，意即最高達7%回饋。