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白鹿水靈大眼全靠「雙指三段式按摩」！搭配5款眼霜一起用效果更好

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文／美人圈

由白鹿和任嘉倫主演的《一生一世》，真的是近期熱度最高的甜寵劇！白鹿那雙小鹿般水靈靈的雙眼，更是擄獲了大票粉絲的心，今天就帶來白鹿「雙指三段式」按摩眼周的秘訣，最後加碼五款眼霜推薦，一起打造出像白鹿般的少女水靈雙眼！

▲白鹿眼周按摩。（圖／美人圈）

▲白鹿有一雙水靈靈的眼睛。（圖／小紅書@白鹿）

白鹿按摩眼周秘訣：雙指三段式按壓

白鹿提到自己因為愛笑所以眼紋特別多，又因為經常需要熬夜拍戲，如果不加強眼周保養，很容易造細紋的產生，不僅顯老又很容易卡粉！她曾在小紅書上分享自己「雙指三段式按壓」按摩眼周的手法，透過雙指按壓的方式，可以避免來回塗抹時拉扯眼周肌膚的情況，還能讓保養快速吸收。

取米粒大小眼霜，使用兩手食指、中指指腹輕輕搓熱，讓眼霜接近皮膚溫度後可以幫助更好吸收。

▲白鹿眼周按摩。（圖／美人圈）

▲白鹿用手指沾眼霜後進行按壓。（圖／小紅書@白鹿）

接著使用按壓的方式，分別點壓眼下、外眼角及眼角三個位置，接著從眼窩位置按壓至眉骨、最後到眼角旁。

▲白鹿眼周按摩。（圖／美人圈）

▲按壓分三段式進行。（圖／小紅書@白鹿）

清爽眼霜推薦1：克蘭詩 全效緊緻眼霜 15ml

這款克蘭詩全效緊緻眼霜 ，質地輕盈好吸收，就連白鹿也愛用！有高達94%天然植萃配方，搭配「雙重撫紋拉緊網」，除了可以有效淡化細紋外，還有緊緻拉提的效果！前一晚使用後，可以明顯感受到皮膚的變化，且質地滋潤但不油膩，完全不怕會長脂肪粒。

▲白鹿眼周按摩。（圖／美人圈）

▲克蘭詩 全效緊緻眼霜。（圖／美人圈）

清爽眼霜推薦2：AHC 逆時空EGF超緊緻全臉眼霜 30ml

AHC眼霜一直以來都受到韓妞們的喜愛！根據不同膚質、需求推出不同功效的眼霜，其中最新的逆時空EGF超緊緻眼霜，除了作為眼周保養使用，更能淡化全臉細紋。添加與人體成分相近的的膠原蛋白及高機能左旋肌肽，提升肌膚含水度外，更能打造出原生肌膚般的緊實感！

▲白鹿眼周按摩。（圖／美人圈）

▲AHC 逆時空EGF超緊緻全臉眼霜。（圖／IG@ahc.official）

清爽眼霜推薦3：歐舒丹 光萃肌活亮眼修護露 15ml

添加獨特雙重水精華質地，質地清爽好吸收，非常適合剛接觸眼部保養、想要抗初老族群！結合亮眼修護活力因子和咖啡因成分，有效保濕舒緩、提升眼周肌膚彈力外，因熬夜追劇的眼周浮腫、黑眼圈問題，都可以獲得改善，打造出明亮的少女眼眸！

▲白鹿眼周按摩。（圖／美人圈）

▲歐舒丹 光萃肌活亮眼修護露。（圖／IG@loccitanekorea）

清爽眼霜推薦4：Lancome 蘭蔻 超進化肌因大眼精粹 20ml

大家應該對於蘭蔻的大眼冰珠不陌生吧！輕盈水感的精華質地，搭配上冰珠按摩球，及彎曲360度的彈力設計，在早晨起床後按摩眼周可以有效消水腫，長時間使用還可以有效淡化黑眼圈、細紋！另外，添加豐睫修護成分，使睫毛更強。

▲白鹿眼周按摩。（圖／美人圈）

▲Lancome 蘭蔻 超進化肌因大眼精粹。（圖／美人圈）

清爽眼霜推薦5：雅詩蘭黛 特潤眼部超能量修護霜 15ml

質地偏凝膠狀，不僅上眼後沒有厚重負擔感，保濕力也是相當的不錯，不用擔心眼上會長出討人厭的肉芽，還能有感撫平紋路！除了當作夜間保養修護外，在妝前使用也不用擔心會起屑、搓泥，反而讓底妝、遮瑕更服貼！

▲白鹿眼周按摩。（圖／美人圈）

▲雅詩蘭黛 特潤眼部超能量修護霜。（圖／美人圈）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

白鹿, 眼周, 眼霜, 眼睛, 按摩

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