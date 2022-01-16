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宋智雅美貌關鍵是「眼下腮紅」！巧妙修飾短圓臉、讓五官變集中

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文／美人圈

近期討論度最高的實境戀愛秀《單身即地獄》中，韓國網紅宋智雅因為甜跩的貓相長相、加上極佳的穿搭品味，在節目中不時展現撩男技巧備受關注，人氣飆高！其實單看宋智雅的臉型，會發現她是標準的「短圓臉」，卻給人一種高級厭世、精緻的甜跩感，一點也沒有普羅大眾對短圓臉的印象，一起看看她修飾短圓臉的關鍵，「腮紅」其實是重點！

宋智雅「眼下腮紅」位置是關鍵，偷偷修飾短圓臉

看宋智雅的妝容會發現，她很愛用大面積的色塊及眼線等細節來營造華麗感，上揚的貓眼線也在甜跩間拿捏的死死的，既保留了圓臉的可愛感、同時也增加跩酷氛圍，尤其是打在眼下的腮紅，更是突顯少女氣息的關鍵！

▲宋智雅腮紅。（圖／美人圈）

▲宋智雅。（圖／翻攝自IG@dear.zia，下同）

許多「短圓臉」女孩都想透過修容修飾臉型，化妝師解析不如用「眼下腮紅」更加有感！眼下腮紅只要注意幾個細節重點，不僅可以達到修飾及拉長臉型的效果，透過不同的腮紅色調，也可以讓膚色更加通透白皙，還原少女感，接著一起看看宋智雅眼下腮紅重點：

▲宋智雅腮紅。（圖／美人圈）

《單身即地獄》宋智雅眼下腮紅重點：腮紅由外往內畫、往下不要過鼻頭

宋智雅的眼下腮紅，畫法重點在於「由外往內」，第一筆可以落在顴骨外緣、接著平行往鼻樑方向延伸，這樣子大範圍的水平腮紅不僅很有少女感，也可以從中截斷臉型、縮小臉寬，要注意的是眼下腮紅以平行畫法為主，往下不要超過鼻頭，否則可能會有老氣感。

▲宋智雅腮紅。（圖／美人圈）

《單身即地獄》宋智雅眼下腮紅重點：拉長眼線，視覺上縮面寬

宋智雅招牌妝容少不了眼線，其實眼線也是有玄機！想修飾短圓臉，除了延伸臉長之外、縮面寬也很重要，眼尾往外延伸的眼線，正好能縮短臉側的留白，讓五官更加集中！另外拉長的眼線不僅可以縮短臉寬，同時也與眼下腮紅起到銜接效果，放大雙眼、更增加魅惑氣息。

▲宋智雅腮紅。（圖／美人圈）

《單身即地獄》宋智雅眼下腮紅重點：不刻意畫出臥蠶，強調中庭長度

另外觀察宋智雅的妝容，會發現她也很少會畫出明顯的臥蠶，基本上只畫上米白色的眼線、保留臥蠶原生感，不畫臥蠶除了與眼下腮紅銜接度更高之外，也可以延伸中庭長度，讓臉型看起來更精緻，弱化短圓臉的可愛感。

▲宋智雅腮紅。（圖／美人圈）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

宋智雅, 腮紅, 眼下, 妝容, 眼妝, 單身即地獄

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